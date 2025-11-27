Oyuncu Meral Kaplan'a hapis şoku: Ruhsatsız sağlık merkezi davası açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan çarpıcı iddianameyle, tanınmış sunucu ve oyuncu Meral Kaplan'ın sahibi olduğu Beşiktaş'taki bir merkez mercek altına alındı. Soruşturma, Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün denetimi ve şikâyeti üzerine başlatıldı.

İddianameye göre merkezin sahibi oyuncu Meral Kaplan asistanı Azra Bolkar ve yardımcısı Bahar Uysal, iddianamede şüpheli olarak yer alıyor. 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve 1219 Sayılı Tababet Kanunu'na muhalefet suçlamaları bulunuyor.

TIBBİ CİHAZ DEĞİL

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan ve 20 Mart 2025 tarihinde görülen duruşmada şüphelilerin savunmaları dikkat çekti. Merkez sahibi Meral Kaplan, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, merkezde kullanılan cihazın tıbbi bir cihaz olmadığını, bunun bir "biorezonans" yöntemi olduğunu ve bir uzmanlık gerektirmediğini savundu.

Diğer şüpheliler Azra Bolkar ve Bahar Uysal ise Kaplan'ın yanında asistan ve yardımcı olarak sigortalı çalıştıklarını, yetkisiz bir işlem yapmadıklarını öne sürdü.