Güllü'nün ölümünde dikkat çeken ses kaydı: Yurt dışı planı ortaya çıktı

ATV'de yer alan son dakika haberine göre, soruşturma dosyasına giren yeni bir ses kaydında, Güllü'nün hayatını kaybettiği gece evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yurt dışına kaçış planı yaptıkları belirlendi.

KAÇIŞ PLANI DEŞİFRE OLDU: "PASAPORTSUZ TIRLA FRANSA'YA..."

Ses kayıtlarında Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşına, "Sen Fransa'ya nasıl gideceğini anladın değil mi? Pasaportsuz tırla. Fransa'ya bizzat gidebiliriz bir de Gürcistan hakkımız var hala" dediği duyuluyor. Bu planlar, soruşturmanın "kaza mı, cinayet mi?" ekseninde ilerlediği bir dönemde büyük şok etkisi yarattı.

"SENİ YAKACAĞIM TUĞYAN": ARKADAŞINDAN KAN DONDURAN TEHDİT

Soruşturmada daha önce ortaya çıkan bir diğer ses kaydı ise Tuğyan Ülkem Gülter'in yakın arkadaşı Bircan Dülger ile arasında geçmişti. Bu kayıtta Bircan Dülger'in, "Belli ki bu işte hiçbir suçum yokken yanacağım. Ama ben yarın savcılıkta seni yakacağım Tuğyan" sözleri, olayın kilit isimleri arasındaki gerginliği gözler önüne seriyor.