Yoğun bakıma alınmıştı! Murat Cemcir'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama

'Düğün Dernek', 'İşler Güçler' ve 'Kardeş Payı' gibi projelerde rol alan başarılı oyuncu Murat Cemcir'den üzücü haber geldi.

İÇ KANAMA GEÇİRDİ

2. Sayfa'nın haberine göre Murat Cemcir iç kanama geçirdi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA: YOĞUN BAKIMDAN...

Oyuncu Murat Cemcir'in yoğun bakımda olduğu hastaneden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Cemcir için "Divertikül kanaması ile hastanede, gereken müdahaleler yapıldı, yoğun bakımdan bugün çıkarılması bekleniyor, tedavisi devam ediyor" ifadelerine yer verdi.