Blok3'e destek gerilime neden oldu!

"MAİLİMİ ÇALMIŞLAR GALİBA" Şarkısının kaldırılmasına tepki gösteren ünlü rapçi, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, 'Benimle uğraşacaksınız ha? Obsesif albümü tamamen kaldırılmış. Onun harici 5 tane daha şarkım kaldırılmış. Benim mail'imi çalmışlar galiba. Öyle bir şeyler duydum araştırdığım kadarıyla. Bu işin arkasında kim var kim yok çıkacak!' tepkisini dile getirmişti. Bir süre sonra ise Blok3, kaldırlan şarkıların yeniden sisteme yüklendiğini duyurmuştu.

MURAT BOZ'DAN DESTEK!

Çok konuşulan olay sonrasında pop müziğin sevilen ismi Murat Boz bir etkinlikte konuya dair dikkat çeken yorumlarda bulundu. Boz, Blok3'e destek vererek, 'Çocuklar emek sarf eden, yazan, çizen çocuklar. Ben inanmıyorum o işlere. Çünkü sokağı görüyorum, konserleri görüyorum, seyircinin ilgisini, tepkisini görüyorum. Blok3'ün çok sevilen şarkıları var. Bilmiyorum, teknik bir arıza da olmuş olabilir. Hiçbir fikrim yok, şu an öğreniyorum. Bir şey demem çok doğru olmaz ama bizim üreten, çalışan çocuklara ihtiyacımız var. Yermek değil, gömmek değil; onları el üstünde tutmak lazım' ifadelerini kullandı.