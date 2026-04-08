İsrailli bakan, Türk oyuncuyu hedef aldı: Biz İsrail'de yaşıyoruz, sen Türk dizisinde oynarsın

Karara tüm dünyadan tepkiler yağarken, TİMSBİ imzalı Kanal D'de yayınlanan Eşref Rüya dizisinde 'Kadir Baba' rolüne hayat veren Görkem Sevindik de yaptığı paylaşımda "12 bin Filistinli mahkumun idamı onaylandı. Bunların 4 bini çocuk. Lütfen susmayalım. İnsanlık bugün ayağa kalkmayacaksa ne zaman kalkacak? İnsan olduğumuzu bugün gösteremeyeceksek ne zaman göstereceğiz? Karşı çıkın bu idamlara" ifadelerine yer verdi.

"BİZ İSRAİL'DE YAŞIYORUZ, SEN TÜRK DİZİSİNDE OYNARSIN"

Usta oyuncu Sevindik'in bu paylaşımı, İsrail'de büyük yankı uyandırdı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, videolu bir mesaj ile Sevindik'e yanıt vererek "Eşref Rüya'daki Kadir. Hiçbir zaman 'Kadir Baba' olamayacaksın. Biz İsrail'de yaşıyoruz. Sen Türk dizisinde oynarsın. Teröristler için idam cezası artık geçerli" ifadesini kullandı.

İsrail politikalarını savunan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, 'Kadir Baba'ya tehdit mesajları atarken diziye boykot çağrısı yaptı. Türk dijital medya kullanıcıları ise İsrail gündemli bu tartışmaya Görkem Sevindik'in yanında olarak destek verdi.