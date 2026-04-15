Mesajları ifşa oldu! Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu hakkında yasak aşk iddiası

Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu, yasak ilişki iddialarıyla magazin gündeminde yer aldı. Pilot eşi Yağmur Sarıoğlu ile evliliğinin sürdüğü bilinen Sarıoğlu'nun, Lara Aslan isimli bir kadınla ilişki yaşadığı öne sürüldü.
Söz konusu iddiaların ardından Aslan'ın paylaştığı mesajlar sosyal medyada büyük yankı uyandırırken; süreçte şiddet, sağlık sorunları ve borç iddiaları da gündeme geldi. Olayla ilgili taraflardan gelen açıklamalar ise merakla takip ediliyor.
"BANA 30 BİN DOLAR BORCU VAR"
Sabri Sarıoğlu ile 4 yıl süren bir ilişkisi olduğunu ve bu süreçte hamile kaldığını belirten Lara Aslan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündemi sarstı. Aslan, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
"Bana bulaştırdığın hastalığın ceremesini çekerken demediğini bırakmadın. Hamileyken şiddet gördüm. Bu yaşadıklarımın en küçüğü olarak kalmış. Tamı tamına 4 yıl hayatımdan, sağlığımdan çalınan 4 yıl. Bana hala 30 bin dolardan fazla borcu var. Kendi karısına beni kötü olarak, bana da karısını 'kötü hasta' olarak gösteren gerçek bir hastadan bahsediyoruz."
"EN BÜYÜK SUÇLU ERKEKTİR"
İlişki süresince hem kendisinin hem de Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu'nun mağdur edildiğini savunan Aslan, ünlü futbolcuya "tedavi ol" çağrısında bulunarak, "İki kadını da hem fiziksel hem psikolojik olarak hasta etti. Bu hikayenin en büyük suçlusu erkektir. Sayın Sabri Sarıoğlu en kısa zamanda çocuklarının hayatını karartmadan tedavi ol" ifadelerini kullandı.
"EŞİMDEN BOŞANACAĞIM DİYEREK KANDIRDI"
Lara Aslan, ilişkinin başlangıcına ve vaatlere dair de çarpıcı detaylar verdi. Konuyu yargıya taşıyacağını açıklayan Aslan, sözlerini şöyle noktaladı: "Evli olduğunu biliyordum. Ama gidip geri geliyorlar. Diyor ki 'eşimden boşanacağım, bu süreçte yanımda olmana ihtiyacım var.' İlk tanıştığımda 19,5 yaşındaydım. Verdiği vaatlerle hayatımın içine eden bir insan."
Lara Arslan daha sonrasında bir fotoğraf paylaşarak, "Evet bu hale getirip hala tehdit edebilecek bir insandan bahsediyoruz" notuyla şiddet gördüğünü iddia etti.
İŞTE LARA ASLAN'IN TÜM PAYLAŞIMLARI!
Üç çocuk sahibi olan Yağmur ve Sabri Sarıoğlu çiftinden, magazin dünyasını sarsan bu ağır iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.