Sabri Sarıoğlu ve Lara Aslan'nın gizli ilişkisi: 4 yıllık yasak aşk! O fotoğrafla gündem sarsıldı!

İstanbul'da yaşayan 24 yaşındaki Lara Aslan, 20 yaşında başladığını belirttiği ve yaklaşık 4,5 yıl süren gizli ilişkisinde yaşadıklarını kamuoyuyla paylaştı.
Aslan, eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile yaşandığını öne sürdüğü ilişkinin zaman içinde duygusal manipülasyon, maddi yük ve psikolojik baskı iddialarıyla şekillendiğini ifade etti. Aslan'ın anlatımına göre ilişki, en başından itibaren belirsizlik içinde ilerledi. İlk 1,5 yıl boyunca herhangi bir evlilik ya da gelecek vaadi olmadığını belirten Aslan, ayrılık kararının ardından yaklaşık 9 ay boyunca ısrarlı şekilde iletişim kurulduğunu ve geri dönmesi için baskı gördüğünü söyledi. Bu süreçte kendisine "hayatında yalnızca o ve çocuklarının olduğu" yönünde sözler verildiğini ileri sürdü.
EVLİLİK DEVAM ETTİ
İddialara göre bu geri dönüş, kısa sürede tekrar eden bir döngüye dönüştü. Sabri Sarıoğlu'nun "çocuklarının okul süreci tamamlandıktan sonra boşanacağı" yönünde vaatlerde bulunduğu, ancak bu sürecin hiçbir aşamada gerçekleşmediği ve evliliğin devam ettiği öne sürüldü. İlişkinin ilerleyen dönemlerinde maddi yükün büyük bölümünün Lara Aslan tarafından karşılandığı iddia edildi. Seyahatler, restoran harcamaları, otel konaklamaları ve kişisel giderlerin kendisi tarafından ödendiğini belirten Aslan, kısa görüşmeler için şehir dışına yaptığı yolculukların dahi tüm masraflarını üstlendiğini ifade etti.
ÇOCUKLARI 'ABLA' DİYORDU
Görüşmelerin çoğunlukla Sarıoğlu'nun eşinin şehir dışında olduğu dönemlere denk getirildiği, çocukların ise genç kadına "abla" diye hitap ettiği öne sürülürken, ilişkinin gizliliğinin korunması için çeşitli gerekçeler üretildiği iddia edildi. Lara Aslan, hamile kaldıktan sonra bebeğini dünyaya getirmek istediğini ancak hem Sabri Sarıoğlu'nun hem de çevresindekilerin baskısı sonucu kürtaja zorlandığını öne sürdü. Aslan yaşadıklarını "Gençliğimi, yıllarımı ve bir bebeğimi kaybettim" sözleriyle özetledi.
İŞTE O YASAK AŞKIN BELGESİ...
"EŞİMDEN BOŞANACAĞIM DİYEREK KANDIRDI"
Lara Aslan, ilişkinin başlangıcına ve vaatlere dair de çarpıcı detaylar verdi. Konuyu yargıya taşıyacağını açıklayan Aslan, sözlerini şöyle noktaladı: "Evli olduğunu biliyordum. Ama gidip geri geliyorlar. Diyor ki 'eşimden boşanacağım, bu süreçte yanımda olmana ihtiyacım var.' İlk tanıştığımda 19,5 yaşındaydım. Verdiği vaatlerle hayatımın içine eden bir insan."
Lara Arslan daha sonrasında bir fotoğraf paylaşarak, "Evet bu hale getirip hala tehdit edebilecek bir insandan bahsediyoruz" notuyla şiddet gördüğünü iddia etti.
SESSİZLİĞİNİ BOZDU!
Hamilelikten borç iddialarına kadar uzanan suçlamalar silsilesi sonrası Sabri Sarıoğlu cephesinden ilk resmi açıklama gelmişti. Kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddeden Sarıoğlu, süreci mahkemeye taşıdığını duyurmuştu.
"ÜZERİMDEN PRİM YAPILMAYA ÇALIŞILIYOR"
Ünlü isim Habertürk'e konuşarak, "İddiaların hepsi yalan ve iftira. Benim üzerimden prim yapılmaya çalışılıyor. Olayı yargıya taşıyarak, suç duyurusunda bulunduk" ifadelerini kullanmıştı.
LARA ASLAN'IN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI GÜNDEMİ SARSAN PAYLAŞIMLARI
