Sabri Sarıoğlu ve Lara Aslan'nın gizli ilişkisi: 4 yıllık yasak aşk! O fotoğrafla gündem sarsıldı!

Aslan, eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile yaşandığını öne sürdüğü ilişkinin zaman içinde duygusal manipülasyon, maddi yük ve psikolojik baskı iddialarıyla şekillendiğini ifade etti. Aslan'ın anlatımına göre ilişki, en başından itibaren belirsizlik içinde ilerledi. İlk 1,5 yıl boyunca herhangi bir evlilik ya da gelecek vaadi olmadığını belirten Aslan, ayrılık kararının ardından yaklaşık 9 ay boyunca ısrarlı şekilde iletişim kurulduğunu ve geri dönmesi için baskı gördüğünü söyledi. Bu süreçte kendisine "hayatında yalnızca o ve çocuklarının olduğu" yönünde sözler verildiğini ileri sürdü.

EVLİLİK DEVAM ETTİ

İddialara göre bu geri dönüş, kısa sürede tekrar eden bir döngüye dönüştü. Sabri Sarıoğlu'nun "çocuklarının okul süreci tamamlandıktan sonra boşanacağı" yönünde vaatlerde bulunduğu, ancak bu sürecin hiçbir aşamada gerçekleşmediği ve evliliğin devam ettiği öne sürüldü. İlişkinin ilerleyen dönemlerinde maddi yükün büyük bölümünün Lara Aslan tarafından karşılandığı iddia edildi. Seyahatler, restoran harcamaları, otel konaklamaları ve kişisel giderlerin kendisi tarafından ödendiğini belirten Aslan, kısa görüşmeler için şehir dışına yaptığı yolculukların dahi tüm masraflarını üstlendiğini ifade etti.