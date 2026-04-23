Demet Akalın’ın doğum gününde duygu seli: Eşi Okan Kurt’tan ilanı aşk

Doğum günü gecesinde zarafetiyle öne çıkan Akalın, tercih ettiği beyaz elbisesiyle adeta bir kuğuyu andırdı. Sade saç ve makyajıyla şıklığını tamamlayan ünlü şarkıcının bu görünümü, sosyal medyada takipçilerinden büyük beğeni topladı.

GECEYE DAMGA VURAN O DİYALOG

Kutlamanın en duygusal ve çok konuşulan anı ise çiftin arasındaki romantik atışma oldu. Doğum günlerinin yakınlığına dikkat çeken Demet Akalın ile Okan Kurt arasında şu diyalog geçti:

Demet Akalın: Cansın aşkım, bugünlerde hep senin doğum günün gümbürtüye gidiyor gerçekten.

Okan Kurt: Benim doğum günüm senin doğduğun gündür aşkım.

Demet Akalın: Ya inanamıyorum! Sinan Akçıl buna artık bir şarkı yazar.

Eşinin kalpleri titreten bu ilanıaşkı karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Akalın, Okan Kurt'un bu şiirsel çıkışını Sinan Akçıl'a pas atarak taçlandırdı.