Demet Akalın’ın doğum gününde duygu seli: Eşi Okan Kurt’tan ilanı aşk

2000'li yılların ortalarından itibaren çıkardığı hit parçalarla pop listelerinde zirveye yerleşen Demet Akalın, günümüz Türk pop müziğinin en bilinen isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.
Ünlü sanatçı, 2012 yılında iş insanı Okan Kurt ile görkemli bir düğünle evlenmişti. Çift, 2014'te dünyaya gelen kızları Hira ile ailelerini büyütürken, mutlu birliktelikleriyle sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.
Sosyal medyayı aktif kullanan ve özel yaşamına dair samimi paylaşımlarıyla dikkat çeken Akalın, bu kez 54. yaş günü kutlamasıyla konuşuldu.
Doğum günü gecesinde zarafetiyle öne çıkan Akalın, tercih ettiği beyaz elbisesiyle adeta bir kuğuyu andırdı. Sade saç ve makyajıyla şıklığını tamamlayan ünlü şarkıcının bu görünümü, sosyal medyada takipçilerinden büyük beğeni topladı.
GECEYE DAMGA VURAN O DİYALOG
Kutlamanın en duygusal ve çok konuşulan anı ise çiftin arasındaki romantik atışma oldu. Doğum günlerinin yakınlığına dikkat çeken Demet Akalın ile Okan Kurt arasında şu diyalog geçti:
Demet Akalın: Cansın aşkım, bugünlerde hep senin doğum günün gümbürtüye gidiyor gerçekten.
Okan Kurt: Benim doğum günüm senin doğduğun gündür aşkım.
Demet Akalın: Ya inanamıyorum! Sinan Akçıl buna artık bir şarkı yazar.
Eşinin kalpleri titreten bu ilanıaşkı karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Akalın, Okan Kurt'un bu şiirsel çıkışını Sinan Akçıl'a pas atarak taçlandırdı.
Birkaç gün önce de ünlü şarkıcı eşi Kurt'un yeni yaşını duygusal paylaşımlarla kutlamıştı.
Romantik karelerin yer aldığı bu gönderilere eklediği notla evliliklerindeki sarsılmaz bağa dikkat çeken ünlü sanatçı, eşine olan derin sevgisini bir kez daha dile getirmişti.
Akalın, "Canım eşim diğer yarım iyi ki doğdun evimizin direği, babamız, gücüme güç katan, canım kocam, seni çok seviyoruz" ifadelerini kullanarak takipçilerini duygulandırmıştı.