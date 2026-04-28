Yurt dışı tatilinde fenalaştı! Yakışıklı oyuncudan üzen haber

Son dakika magazin ve spor gündeminden dikkat çeken gelişmeler yaşandı. 'Ah Nerede', 'Aşk Ağlatır' ve 'Bir Nefes Daha' gibi yapımlarla tanınan oyuncu Oktay Çubuk'tan hayranlarını üzen bir haber geldi.
ANNESİNE EŞLİK EDEN OYUNCU RAHATSIZLANDI
Ünlü oyuncu, annesi Nilhan Çetinyamaç Çubuk'a iş nedeniyle gittiği Portekiz'in başkentinde eşlik ettiği sırada rahatsızlandı.
KALBİ DURDU!
Oktay Çubuk, aniden rahatsızlandı ve kalbi durduğu belirtildi.Hastaneye kaldırılan oyuncunun yoğun bakımda olduğu ifade edildi.
HAYATİ RİSKİ DEVAM EDİYOR MU?
30 yaşındaki oyuncunun hayati riskinin ortadan kalktığı açıklanırken tedavisinin bir süre daha devam edileceği belirtildi.
OKTAY ÇUBUK KİMDİR?
1996 doğumlu olan Oktay Çubuk İzmir doğumlu. Lise eğitimini İzmir'de tamamladıktan sonra Sinema ve Televizyon bölümüne birincilikle girdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitimi gördü.
İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Cennetin Gözyaşları dizisinde canlandırdığı Ömer karakteri ile yaşadı.