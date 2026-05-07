Geçmişine sünger çekti! Güzel şarkıcıdan radikal ilişki kararı

Özel hayatını genellikle kameralardan uzak yaşayan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde magazin gündemine sürpriz bir haberle bomba gibi düşmüştü. Daha önce yaptığı açıklamada, "4 yıldır hayatımda kimse yok. Heyecan bittiğinde biletimi kesip 'ben ayrılıyorum' deme hakkımı kullanmak istiyorum. Kötü bir ilişki yaşamaktansa tek başıma daha mutluyum" diyen Sağın'ın, uzun bir aradan sonra yeni bir aşka yelken açtığı öğrenilmişti.

GEÇMİŞİNE SÜNGER ÇEKTİ...

Sürpriz ilişkisiyle magazin gündeminden düşmeyen Simge Sağın, konuk olduğu programdaki çarpıcı açıklamalarıyla yine adından söz ettirdi. İlişkilerinde yaşadığı ayrılık sürecine dair konuşan Sağın, 'Ayrılıklarımı çok klas yaşıyorum' dedi. 20'li yaşlarındaki o alışkanlığını artık geride bıraktığını belirten ünlü şarkıcı, hayatındaki bu büyük değişimi şu sözlerle anlattı:"

"GÜZEL AYRILMAK LAZIM"

"Ayrılıklarımı çok klas yaşıyorum. Çok iyi ayrılırım. Güzel ayrılmak lazım çünkü güzel anlar oluyor ve ayrılırken genelde insanlar birbirlerine giriyorlar ve ben bu şeyleri sevmiyorum. Bunlar daha 20'lerimde 30'larımda yaşadığım durumlardı. Ama daha büyüdükçe insanlarla kötü ayrılmanın üstünde kötü bir toz bıraktığını hissediyorum. Kötü hissediyorum ne gerek var ki yani. Olmadığını anladığım anda yolları ayırmak hoşuma gidiyor"

Simge Sağın, yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuşarak merak uyandıran açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü şarkıcı, nazara karşı temkinli olduğunu belirtirken, mutluluğunu ve hislerini samimi sözlerle paylaşmıştı.

Yeni bir ilişkiye başladığını açıklayan Sağın, "Yeni bir ilişki. Çok mutluyuz. Güzel gidiyor. Gönülden istemiştim. Zamanın geldiğini hissediyordum. Onun karşıma çıkması bir mucize" demişti.

"NAZARA GELMEK İSTEMİYORUM"

İlişkisini göz önünde yaşamayı tercih etmediğini belirten şarkıcı, "Çok dillendirip nazara gelmek istemiyorum. Tatlı bir ilişki içindeyim. İnşallah bir ömür boyu gider" diye konuştu. "El ele ne zaman görürüz" sorusuna da yanıt veren Sağın, "Yakında" diyerek gülmüştü.