Yorumlar havada uçuştu! Hailey Bieber'la pişti oldu: Ebru Akel’den 'Ben de varım' paylaşımı

Hailey Bieber, Met Gala 2026'nın "Costume Art" temasını vücudu bir sanat formuna dönüştüren heykelsi bir tasarımla yorumladı.
"Heykel bedenler" akımının öne çıkan örneklerinden biri olarak değerlendirilen görünüm, kırmızı halıda büyük ses getirdi. Bieber'ın en dikkat çekici detayı ise üst bedenini saran ve 24 ayar altın görünümünü andıran metalik korsajı oldu.
Aynı tasarımı Ebru Akel'in de tercih etmesi ise geceye ayrı bir tartışma kattı. Akel'in güçlü ve iddialı yorumu, sosyal medyada iki ismin stil karşılaştırmalarının yapılmasına neden olurken, bu seçim "aynı parçanın farklı karakterlerde nasıl bambaşka durabildiği" yorumlarını da beraberinde getirdi.
Akel benzer model bir elbise giyerek, "Bana da yakışmış ama değil mi :) Met Gala'da pisti olmayalım" notuyla yayınladı. Ebru Akel'in paylaşımı sosyal medyada olay oldu. Pek çok kullanıcı, tasarımın Ebru Akel'e daha çok yakıştığını savunurken, yorumlar havada uçuştu.
"Asıl taşıyan Ebru olmuş", "Türk kadını farkı" ve "Hailey'den daha iddialı durmuş" yorumları dikkat çekti.