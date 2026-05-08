Eski günleri aratmadı! İbrahim Tatlıses'ten yapay zekalı dönüş

Geçtiğimiz ay safra kesesi ameliyatı geçiren İbrahim Tatlıses, yeniden müzik çalışmalarına başladı. Tatlıses'in seslendirdiği "Baboş" türküsüne hazırlanan yapay zekâ destekli klip ise büyük ilgi gördü.
"BABOŞ" TÜRKÜSÜNE YENİ YORUM
74 yaşındaki Tatlıses, Elazığ yöresine ait "Baboş" türküsünü yeniden seslendirdi. Sanatçının bu yorumu, hayranları tarafından ilgiyle karşılandı ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
YAPAY ZEKA DESTEKLİ KLİP DİKKAT ÇEKTİ
Şarkıya hazırlanan klip ise en çok konuşulan detaylardan biri oldu. Yapay zeka teknolojisi kullanılarak oluşturulan klipte, İbrahim Tatlıses'in geçmiş yıllara ait görüntüleri Elazığ'ın tarihi Harput bölgesinin dokusuyla birleştirildi. Görsel çalışma, nostalji ve modern teknolojiyi bir araya getirmesiyle dikkat çekti.