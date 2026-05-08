Kayahan’ın hatırasına miras gölgesi! Eşi ve kızı arasında gerilim tırmanıyor!

S anat dünyasında son yıllarda öyle bir tabloyla karşılaşıyoruz ki, büyük sanatçılar sanki geride ölümsüz eserler, unutulmaz duygular ve milyonların hayatına dokunan hatıralar değil de devredilmesi gereken şirketler, paylaşılması gereken markalar bırakmış gibi anılıyor. Bir dönem insanların kalbine dokunan şarkılar, bugün mahkeme dosyalarının arasında konuşuluyor. Sanatın büyüsü yerini hukuki tartışmalara, duygusal miras ise maddi hesaplaşmalara bırakıyor.

GÖRÜNMEZ HALE GELİYOR Ferdi Tayfur 'un vefatının ardından ailesi arasında yaşanan miras tartışmaları günlerce kamuoyunun gündeminde kaldı. Sevenleri, arabesk müziğin dev ismini eserleriyle değil; aile içindeki anlaşmazlıklarla konuşmak zorunda kaldı. Ne yazık ki şimdi benzer bir tabloyu Kayahan cephesinde görüyoruz. Üstelik aradan tam 11 yıl geçmiş olmasına rağmen... Kayahan, Türk müziğinde duygunun en saf halini anlatan sanatçılardan biriydi. Onun şarkılarında kırgınlık bile zarifti.

"Yemin Ettim", "Kar Taneleri", "Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi" gibi eserler, sadece melodileriyle değil, taşıdığı samimiyetle hafızalara kazındı. Ancak bugün Kayahan'ın adı, şarkılarının bıraktığı duygudan çok "miras", "telif" ve "soyadı" tartışmalarıyla gündeme geliyor. Kızı Beste Açar ile eşi İpek Açar arasında yaşanan gerilim yıllardır kamuoyunun önünde yaşanıyor. Özellikle "Açar" soyadı üzerinden yapılan tartışmalar ve şarkı hakları konusunda mahkemeye taşınan süreç, ister istemez sanatçının manevi mirasını gölgeliyor. Oysa bir sanatçının ardından konuşulması gereken şey, onun insanlara bıraktığı duygu olmalıydı. Bugün ise Kayahan'ın adı, adliye koridorlarında yankılanıyor. Oysa ki bugün milyonlarca insan Kayahan'ın şarkılarında kendi hayatından bir parça buluyorsa, işte asıl servet budur. Ancak ne yazık ki bu manevi değer, maddi tartışmaların gölgesinde giderek görünmez hale geliyor.





