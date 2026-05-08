Nuri Alço'dan 33 yaş küçük eşine olay sözler! Aşkını haykırdı: “Hizmetkârınızım efendim”

Nuri Alço ile kendisinden 33 yaş küçük eşi Burcu Alço arasında geçen samimi sohbet, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Çiftin eğlenceli ve doğal halleri kısa sürede gündem olurken, paylaşılan video kullanıcıların ilgisini çekti.
"EN SEVDİĞİN VE EN SEVMEDİĞİN HUYUM NE?" SORUSU DİKKAT ÇEKTİ
Burcu Alço'nun eşine yönelttiği "En sevdiğin ve en sevmediğin huyum ne?" sorusu sohbetin en çok konuşulan anlarından biri oldu. Nuri Alço, eşinin en sevmediği özelliğini esprili bir dille "Bir konuyu uzatıyorsun, hiç bitmiyor" sözleriyle ifade etti.
ÖVGÜ DOLU SÖZLER VE SAMİMİ YANITLAR
Ünlü oyuncu, eşinin olumlu yönlerine de değinerek anlayışlı tavırlarından ve kendisine gösterdiği ilgiden memnun olduğunu dile getirdi. "Ne sevdiğimi biliyor, ona göre davranıyor" sözleri ise sohbetin dikkat çeken ifadeleri arasında yer aldı.
SOSYAL MEDYADA VİRAL OLAN ANLAR
Sohbet sırasında Burcu Alço'nun eşine takılarak söylediği "Hizmetkârınızım efendim" ifadesi kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Çiftin bu eğlenceli atışması bazı kullanıcılar tarafından mizahi bulunurken, bazıları ise ifadeleri eleştirdi.