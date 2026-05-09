'Nişanlandım, evlendim, boşandım'! Milli voleybolcudan şok eden itiraf

"ÇOCUĞUM FALAN YOK ALLAH'TAN"

Güneş, "Annem çok sevmez öyle şeyleri. Kendimle ilgili konuşulan her şeyi göğüslerim. Çocuğum falan yok Allah'tan. Ben erkek olsam muhtemelen bir tane gayrimeşru çocuğum çıkardı. Onu yazamıyorlar sadece kadın olduğum için. Bu hayal gücü ve gelinen nokta beni bir tık güldürüyor ama insanlar bence artık nerede durması gerektiğini bilmeli, özellikle ailem konusunda." dedi.

Ailesi söz konusu olduğunda ise daha hassas olduğunu vurgulayan milli sporcu, özellikle bu noktada çizgilerin aşılmaması gerektiğini dile getirdi.

Zehra Güneş, "Karşılaştığın en garip ya da 'yok artık' dediğin fan olayı neydi?" sorusuna verdiği yanıtta dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Daha önce ürkütücü bir deneyim yaşadığını söyleyen milli voleybolcu, özellikle kadın sporcuların bu tür durumlarda daha fazla zorlanabildiğini ifade etti.

Bir dönem tehdit ve takip edildiğini belirten Güneş, "Federasyonumuz ve kulübümüz hemen sürece müdahale etti. Gerçekten korktuğum zamanlar oldu" dedi.