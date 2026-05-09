'Nişanlandım, evlendim, boşandım'! Milli voleybolcudan şok eden itiraf

Zehra Güneş, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın dikkat çeken isimlerinden biri olarak hem sportif başarıları hem de özel hayatına dair merak edilen yönleriyle gündemde kalmaya devam ediyor. "Filenin Sultanları"nın önemli oyuncularından olan Güneş, sahadaki performansının yanı sıra sosyal medyadaki paylaşımları ve tarzıyla da geniş bir hayran kitlesi tarafından takip ediliyor.
Son olarak katıldığı bir televizyon programında özel yaşamına dair yaptığı açıklamalar, spor dünyasının yanı sıra magazin gündeminde de geniş yankı uyandırdı.
Ailesiyle ilgili yorumların kendisini daha çok etkilediğini söyleyen Güneş, "Bana söylenen şeyleri çok takmam ama konu ailem olunca durum değişiyor. Özellikle babam bu tür şeylere çok sinirlenir. Onu bu duruma alıştırmam da uzun sürdü" ifadelerini kullandı.
"ANNEN KAPALI, SEN NASIL VOLEYBOL OYNUYORSUN?"
Açıklamalarını sürdüren Zehra Güneş, hakkında zaman zaman ortaya atılan asılsız iddialara tepki gösterdi. Ünlü voleybolcu, "Annen kapalı, sen nasıl voleybol oynuyorsun?" gibi yorumların bile yapıldığını belirterek bu tür söylemlerin kendisini şaşırttığını ifade etti.
"ÇOCUĞUM FALAN YOK ALLAH'TAN"
Güneş, "Annem çok sevmez öyle şeyleri. Kendimle ilgili konuşulan her şeyi göğüslerim. Çocuğum falan yok Allah'tan. Ben erkek olsam muhtemelen bir tane gayrimeşru çocuğum çıkardı. Onu yazamıyorlar sadece kadın olduğum için. Bu hayal gücü ve gelinen nokta beni bir tık güldürüyor ama insanlar bence artık nerede durması gerektiğini bilmeli, özellikle ailem konusunda." dedi.
Ailesi söz konusu olduğunda ise daha hassas olduğunu vurgulayan milli sporcu, özellikle bu noktada çizgilerin aşılmaması gerektiğini dile getirdi.
Zehra Güneş, "Karşılaştığın en garip ya da 'yok artık' dediğin fan olayı neydi?" sorusuna verdiği yanıtta dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Daha önce ürkütücü bir deneyim yaşadığını söyleyen milli voleybolcu, özellikle kadın sporcuların bu tür durumlarda daha fazla zorlanabildiğini ifade etti.
Bir dönem tehdit ve takip edildiğini belirten Güneş, "Federasyonumuz ve kulübümüz hemen sürece müdahale etti. Gerçekten korktuğum zamanlar oldu" dedi.
"TEHDİT EDİLDİĞİM, TAKİP EDİLDİĞİM BİR DÖNEM VARDI"
Güneş, şu sözleri kullandı:
"Ürktüğüm bir olay evet oldu. Kadın olarak özellikle bunlarda daha fazla zorlanıyoruz. Tehdit edildiğim, takip edildiğim bir dönem vardı. Tabii federasyonumuz ve kulübümüz hemen işleme geçtiler. Çok korktuğum dönemler oldu. Saçma olay çok var; özellikle sosyal medyada dijital zorbalığa uğradığımız bir dönemdeyiz. Mesela 'Zehra 45 milyonlar mı istemiş?' gibi iddialar... Hiçbirinin gerçekliği yok. Zaten birisine cevap vermeye başlasam sonu gelmez. İnsanlar benimle alakalı istediğini söyleyebilirler"
"NİŞANLANDIM, EVLENDİM, BOŞANDIM"
"Bugüne kadar hakkında çıkan en saçma magazin haberi neydi?" sorusuna yanıt veren Zehra Güneş, hakkında çıkan asılsız iddialara değindi. Ünlü voleybolcu, "Nişanlandım, evlendim, boşandım gibi haberler çıktı. İnsanların hayal gücü gerçekten çok geniş, nerede duracaklarını bilemiyorlar" sözleriyle tepkisini dile getirdi.