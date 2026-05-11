Dev konserde kendini tutamadı! Bengü sahnede hıçkıra hıçkıra ağladı: İşte o anlar

Kültür Yolu Festivali'nin Mersin etabında sahneye çıkan Bengü, binlerce hayranının katıldığı konserde unutulmaz anlar yaşattı. Sevilen parçalarıyla alanı dolduran kalabalığı coşturan sanatçı, gecenin ilerleyen saatlerinde duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarını tutamadı.
SAHNEDEKİ DEV KORO AĞLATTI
Konserin en yüksek noktasında "Saygımdan" adlı hit parçasını seslendiren Bengü, beklenmedik bir tabloyla karşılaştı. Binlerce müzikseverin şarkıyı tek bir ağızdan, dev bir koro halinde söylemesi üzerine sanatçı derin bir duygu patlaması yaşadı.
Seyircinin bu muazzam eşliği karşısında şarkısını yarıda kesen ve hıçkırıklara boğulan Bengü'nün o anları, alandaki hayranları tarafından cep telefonlarıyla anbean kaydedildi.
Kısa sürede sosyal medyaya düşen görüntüler, izleyenlerden büyük ilgi görerek gecenin en çok konuşulan magazin olayı haline geldi.
GEÇMİŞTEKİ O ANLARI HATIRLATTI
Bengü'nün sahnede yaşadığı bu hassas anlar, akıllara sanatçının 2023 yılındaki Ankara konserini getirdi. O dönemde de "Ağla Kalbim" şarkısını söylerken benzer bir tablo çizen Bengü sahnede dakikalarca ağlamıştı.