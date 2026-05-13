Evliliği bitiren ihanet miydi? Burak Bulut ile Eda Sakız boşandı

Burak Bulut ile fenomen Eda Sakız, Eylül 2024'te nişanlandı.
Ünlü çift, 12 Ağustos 2025 tarihinde Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen ihtişamlı bir törenle evlenmişti.
Eda Sakız'ın,sosyal medyada soyadını kaldırması da ayrılık iddialarını da kuvvetlendirmişti.
ÇİFTTEN ÜZEN HABER
Aylar öncesinde evlenen çiftten üzen haber geldi.
TEK CELSEDE BİTTİ
Ünlü çiftin evliliği ek celsede sona erdi. Bir etkinliğe katılan Burak Bulut, boşanmayla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"BİZDE İHANET OLMAZ"
Bulut, "Evet boşandık. Bizde ihanet olmaz. Evliliğimizde anlaşmazlık yaşadık" diye konuştu.