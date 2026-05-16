İkizi ortaya çıktı! Oktay Kaynarca herkesi şoke etti: İşte yok artık dedirten paylaşımı

Başarılı oyunculuğu ve karizmatik duruşuyla yıllardır ekranların en dikkat çeken isimlerinden biri olan Oktay Kaynarca, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
Sert mizacı ve etkileyici bakışlarıyla hafızalara kazınan usta oyuncu, kendisine fazlasıyla benzeyen kedisiyle verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Benzer yüz ifadeleriyle dikkat çeken ikili, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Kaynarca'nın paylaşımına düştüğü esprili not ise takipçilerini kahkahaya boğdu.
"TAMAM BENZİYORMUŞUZ NE YAPALIM?"
Kaynarca, o meşhur kareyi: "Tamam benziyormuşuz, ne yapalım..." notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Kaynarca'nın bu paylaşımı kısa sürede magazin gündemine ilk sıradan giriş yaptı.
HOBİSİ HERKESİ ŞAŞIRTTI!
atv'nin sevilen yarışma programı sunucusu Oktay Kaynarca, Nişantaşı'nda bulunan bir sanat galerisini ziyaret etti. Oyuncuya iş insanı Seyfettin Taştan ve sanat danışmanı Arzu Gündoğdu eşlik etti. Sanata olan düşkünlüğüyle bilinen Kaynarca, sanat danışmanı Gündoğdu'dan eserler hakkında tek tek bilgi aldı.
Hem yatırım amaçlı hem de evine asmak için tablolar aldığı bilinen Kaynarca, uzun süre sanat merkezinde kaldı.
Saat koleksiyonu olduğu da bilinen oyuncu, yine hem yatırım hem de evine asmak için tabloları inceledi.