Yoğun bakımdaydı! Kadir İnanır’ın sağlık durumunda son gelişme: Resmi açıklama geldi

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Kadir İnanır'ın yoğun bakıma kaldırıldığı belirtildi. Tedavisi devam eden sanatçının son durumuyla ilgili hastaneden resmi açıklama yapıldı.
Türk sinemasında canlandırdığı güçlü karakterlerle hafızalara kazınan usta sanatçı Kadir İnanır, dün gece ani bir rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesine sevk edildi.
Uzun süredir ciddi sağlık problemleriyle mücadele eden ve hayranlarının yakından takip ettiği 77 yaşındaki sanatçıya yapılan ilk tetkiklerin ardından zatürre (pnomöni) teşhisi konuldu.
İnanır'ın doktoru Prof. Dr. Reha Baran'ın önerisi üzerine, usta oyuncunun tedavi sürecinin daha yakından ve titizlikle yürütülmesi amacıyla yoğun bakım klinik takibine alındığı bildirildi. Sanatçının genel durumunun kontrol altında tutulması için bu kararın hayati önem taşıdığı belirtildi.
HAYAT ARKADAŞI JÜLİDE KURAL'DAN AÇIKLAMA
Kadir İnanır'ın sağlık durumu ve kritik süreç hakkında hayat arkadaşı Jülide Kural ilk bilgileri paylaştı. İnanır'ın akciğerlerinde üşütmeye bağlı bir enfeksiyon geliştiğini belirten Kural, şu ifadeleri kullandı:
Kadir üşütmüş maalesef. Ciğerlerinde üşütmeye bağlı enfeksiyon gelişmiş. Bugün çok daha iyi. Doktorları, 'İyiye gidiyor ama özenli davranmamız gerekiyor. Yoğun bakımda her saniye takibini yapabiliriz. 2 güne normal odaya çıkar' diyerek yoğun bakıma aldı. Sigara içtiği için böyle oldu. Maalesef bundan kurtaramadık bir türlü. En büyük düşmanı sigara, son dönemde biraz da çoğaltmıştı. İnşallah bu son olur ve bırakır."
Pnömoniye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle tedavi ediliyor.
KADİR İNANIR'IN SAĞLIK DURUMUNDA YENİ GELİŞME
15 Mayıs 2026, Cuma günü,hastanemizde tedavi altına alınan sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili Başhekim Prof. Dr. Hüsnü Görgen, şu açıklamayı yaptı:
"Dün hastanemize başvuran hastamız Kadir İnanır; yapılan tıbbi değerlendirme sonrası; pnömoniye (zatürre) bağlı gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım servisine alınmıştır. Tedavisi, yoğun bakım koşullarında sürdürülmekte ve entübasyon gerektirmeden uygulanan non-invaziv solunum desteği verilmektedir.
"İYİLEŞME GÖZLENMİŞTİR"
Genel durumu yakından izlenen hastamızın klinik durumunda dünden bu yana kısmi iyileşme gözlenmiştir. Hastamız, bir süre daha yoğun bakım servisinde takip edilecektir."
KRONİK RAHATSIZLIKLARI DEVAM EDİYORDU
Usta sanatçı, 24 Mart 2024 tarihinde de beyin damarına pıhtı atması sonucu acil olarak hastaneye kaldırılmış, aylar süren yoğun bakım ve klinik tedavi sürecinin ardından taburcu edilmişti.
Geçirdiği bu ciddi rahatsızlığın ardından fizik tedavi süreci devam eden İnanır'ın, son gelişen akciğer enfeksiyonu nedeniyle bir süre daha müşahede altında tutulacağı öğrenildi.
Yeşilçam'ın efsanelerinden olan 77 yaşındaki usta oyuncu usta oyuncu Kadir İnanır, üçüncü kez beynine pıhtı atması sonucunda inme geçirmişti. Sevenlerinin merak ettiği Kadir İnanır, uzun bir süredir gözlerden uzaktı.