Yoğun bakımdaydı! Kadir İnanır’ın sağlık durumunda son gelişme: Resmi açıklama geldi

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Kadir İnanır 'ın yoğun bakıma kaldırıldığı belirtildi. Tedavisi devam eden sanatçının son durumuyla ilgili hastaneden resmi açıklama yapıldı.

İnanır'ın doktoru Prof. Dr. Reha Baran'ın önerisi üzerine, usta oyuncunun tedavi sürecinin daha yakından ve titizlikle yürütülmesi amacıyla yoğun bakım klinik takibine alındığı bildirildi. Sanatçının genel durumunun kontrol altında tutulması için bu kararın hayati önem taşıdığı belirtildi.

Uzun süredir ciddi sağlık problemleriyle mücadele eden ve hayranlarının yakından takip ettiği 77 yaşındaki sanatçıya yapılan ilk tetkiklerin ardından zatürre (pnomöni) teşhisi konuldu.

HAYAT ARKADAŞI JÜLİDE KURAL'DAN AÇIKLAMA

Kadir İnanır'ın sağlık durumu ve kritik süreç hakkında hayat arkadaşı Jülide Kural ilk bilgileri paylaştı. İnanır'ın akciğerlerinde üşütmeye bağlı bir enfeksiyon geliştiğini belirten Kural, şu ifadeleri kullandı:

Kadir üşütmüş maalesef. Ciğerlerinde üşütmeye bağlı enfeksiyon gelişmiş. Bugün çok daha iyi. Doktorları, 'İyiye gidiyor ama özenli davranmamız gerekiyor. Yoğun bakımda her saniye takibini yapabiliriz. 2 güne normal odaya çıkar' diyerek yoğun bakıma aldı. Sigara içtiği için böyle oldu. Maalesef bundan kurtaramadık bir türlü. En büyük düşmanı sigara, son dönemde biraz da çoğaltmıştı. İnşallah bu son olur ve bırakır."