Reha Muhtar'ın son görüntüsüne yorum yağdı | Bodrum'da böyle görüntülendi

Evinde geçirdiği kaza sonrası bir süre yoğun bakımda tedavi gören ve iki kez entübe edilen Reha Muhtar, uzun süren sağlık sürecinin ardından yeniden gündeme geldi. 2024 yılında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan ve taburcu edilen Muhtar'ın son hali ortaya çıktı.
1990'lı ve 2000'li yıllarda ana haber bültenleri ve tartışma programlarıyla televizyon ekranlarının en tanınan isimleri arasında yer alan Reha Muhtar'ın son görüntüleri, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Deniz Uğur'la velayet davalarıyla zaman zaman gündeme gelen Reha Muhtar; Patronlar Dünyası tarafından görüntülendi.
Bodrum Türkbükü'nde bir cafe'de görüntülenen Muhtar'ın masadaki yorgun ve uyuyakalmış hali sosyal medyada hızla yayıldı.