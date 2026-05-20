Dikkat çeken milli marş çıkışı! Megastar'dan yeni şarkı müjdesi

Tarkan milli takım için yeni bir şarkı düşünmediğini net bir şekilde ifade ederek söylentilere son noktayı koydu. Sanatçının açıklaması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
24 yıllık Dünya Kupası hasretini sonlandıran A Milli Takım'ın turnuva için yeni bir beste yapıp yapmayacağı tartışılırken, gözler yeniden Tarkan'a çevrildi.
STÜDYODAN YENİ PROJE MÜJDESİ
Megastar Tarkan, sosyal medya hesabından stüdyoda çalışırken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak yeni şarkı hazırlığında olduğunu duyurdu. Paylaşım, hayranları arasında büyük heyecan yaratırken, sanatçının yaz aylarına doğru yeni bir parça çıkaracağı öğrenildi.
"MİLLİ TAKIM ŞARKISI DEĞİL" VURGUSU
Tarkan, gündeme gelen "A Milli Takım için yeni bir şarkı mı geliyor?" iddialarına da net bir açıklık getirdi. Ünlü sanatçı, söz konusu çalışmanın milli takım için bir beste olmadığını özellikle vurguladı. Daha önce "Bir Oluruz Yolunda" ile milli takıma katkı sunduğunu hatırlatan Tarkan, yeni bir milli takım şarkısı yazma planı olmadığını belirtti.
HAYRANLARINA MESAJ VERDİ
Sanatçı, sosyal medya paylaşımında hayranlarına şu sözlerle seslendi:
"Merhabalar canlarım. Biliyorum özleştik. Unutmayın, kalp kalbe karşı. Hep aklımdasınız. Stüdyomda harıl harıl çalışıyorum. Güzellikler geliyor. Önümüzdeki yazımızın daha iyi geçmesine biraz katkım olursa ne mutlu bana."