Görenler enginar sandı: Herkes o pozunu konuşuyor! Başak Dizer'in dudak uçuklatan o parçası

Başak Dizer 'in tarzına damga vuran sıra dışı detay magazin gündemini hareketlendirdi! Kıvanç Tatlıtuğ 'un eşi Dizer'in elindeki dikkat çekici tasarım, hem görünümü hem de konuşulan fiyatıyla şaşkınlık yarattı. Adeta servet değerinde olduğu öne sürülen parçayı görenler gözlerine inanamadı.

Herkesin şaşkınlıkla incelediği bu sıra dışı lüks parçanın fiyatı hakkında çarpıcı bir detay ortaya atıldı. Başak Dizer'in iddialı stiliyle sergilediği enginar formundaki bu özel tasarım çantasının değerinin tam 116 bin TL olduğu iddia edildi.

Zincir askılı ve ilginç formuyla dikkat çeken bu çanta, boynundaki gösterişli takısıyla da büyük bir uyum yakaladı. Başak Dizer'in 116 bin TL değerinde olduğu öne sürülen bu cesur aksesuar tercihi, uzun süre magazin dünyasının ve sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri olacak gibi görünüyor.