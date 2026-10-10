Altı Üstü İstanbul’un yıldızları Cannes’da! Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem’den büyük adım

atv 'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul 'un başrol oyuncuları Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem , 12-15 Ekim tarihleri arasında Cannes'da düzenlenecek MIPCOM 2026 kapsamında uluslararası sektör temsilcileriyle bir araya gelerek Türk dizilerinin dünyaya açılan yolculuğuna eşlik edecek.

12 Ekim Pazartesi akşamı atv'nin ev sahipliğinde düzenlenecek özel organizasyona katılacak olan Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem, uluslararası üst düzey kanal ve platform yöneticileriyle bir araya gelecek. Oyuncular, 13 Ekim Salı ise atv standını ziyaret ederek "Altı Üstü İstanbul" dizisini uluslararası arenada temsil edecek.