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Haberler Magazin Altı Üstü İstanbul’un yıldızları Cannes’da! Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem’den büyük adım

Altı Üstü İstanbul’un yıldızları Cannes’da! Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem’den büyük adım

“Altı Üstü İstanbul” dizisinin yıldızları Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem, dünyanın önde gelen televizyon ve içerik fuarlarından MIPCOM kapsamında Cannes’da uluslararası sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.

SABAH

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atv'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'un başrol oyuncuları Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem, 12-15 Ekim tarihleri arasında Cannes'da düzenlenecek MIPCOM 2026 kapsamında uluslararası sektör temsilcileriyle bir araya gelerek Türk dizilerinin dünyaya açılan yolculuğuna eşlik edecek.

12 Ekim Pazartesi akşamı atv'nin ev sahipliğinde düzenlenecek özel organizasyona katılacak olan Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem, uluslararası üst düzey kanal ve platform yöneticileriyle bir araya gelecek. Oyuncular, 13 Ekim Salı ise atv standını ziyaret ederek "Altı Üstü İstanbul" dizisini uluslararası arenada temsil edecek.

"ALTI ÜSTÜ İSTANBUL" "DIFFERENT LIVES" ADIYLA DÜNYAYA AÇILIYOR

NTC Medya imzalı Altı Üstü İstanbul, uluslararası pazarda "Different Lives" adıyla yer alıyor. atv Distribution tarafından uluslararası pazarlarda lisanslanan dizi, farklı hayatları, kesişen yolları ve güçlü karakterleriyle Türkiye'den dünyaya uzanan yolculuğunu sürdürüyor.

Altı Üstü İstanbul'un başrol oyuncularından Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem, dizinin uluslararası tanıtım çalışmaları kapsamında Cannes'da izleyici karşısına çıkacak.

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