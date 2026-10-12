Ufuk Beydemir baba oluyor! Sevgilisi ortaya çıktı

Müzisyen Ufuk Beydemir, 23 Ağustos 2026'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilk kez baba olacağını açıklamıştı.
Bebeğinin ultrason görüntüsünü takipçileriyle paylaşan sanatçı, hayatında yeni bir döneme adım atmaya hazırlanırken paylaşımı kısa sürede ilgi gördü. Bebeğin annesinin Avrupa'da yaşadığı yönündeki iddialar da çok konuşuldu.
Baba olmaya hazırlanan şarkıcı Ufuk Beydemir'in sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. Beydemir, Hollandalı meslektaşı Sharon Kovacs ile birlikte olduğunu duyurdu.
Sharon Kovacs kızının ultrason fotoğrafını paylaşıp 'surprise' notuyla paylaştı.
Öte yandan Ufuk Beydemir, oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile iki yıllık birlikteliğini 2022'de Roma'da resmiyete taşımıştı. Ancak Yazıcı ile Beydemir'in mutluluğu uzun sürmedi ve çift, geçtiğimiz yıl yollarını ayırmıştı.