Ufuk Beydemir baba oluyor! Sevgilisi ortaya çıktı

Öte yandan Ufuk Beydemir, oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile iki yıllık birlikteliğini 2022'de Roma'da resmiyete taşımıştı. Ancak Yazıcı ile Beydemir'in mutluluğu uzun sürmedi ve çift, geçtiğimiz yıl yollarını ayırmıştı.

DİĞER