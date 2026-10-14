Şarkıcı Alpay hayatını kaybetti | Alpay kimdir?

Özellikle "Eylül'de Gel" ve "Fabrika Kızı" şarkılarıyla tanınan Alpay, romantik müzik tarzı ve güçlü yorumuyla dinleyicilerin gönlünde özel bir yer edindi. Yıllar geçse de unutulmayan eserleri, farklı kuşaklar tarafından dinlenmeye devam etti.

ALPAY KİMDİR?

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden, gerçek adıyla Ahmet Alpay Nazikioğlu, 18 Temmuz 1935'te Ankara'da doğdu.

91 yaşındaki sanatçı, ilk ve ortaöğrenimini Ankara'da tamamladı. Gençlik yıllarında futbolla ilgilenen sanatçı, Ankara Demirspor ve Gençlerbirliği'nde forma giydi, Genç Milli Futbol Takımı'na seçildi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gören sanatçı, daha sonra müziğe yöneldi.