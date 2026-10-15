Berfu Yenenler de sağanak mağduru! Lüks evinin önü göle döndü

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Berfu ve Eser Yenenler çiftinin yaşadığı Kemerburgaz'da da hayatı olumsuz etkiledi. Ağaçların devrildiği, sokakların sular altında kaldığı bölgede mahsur kalan Berfu Yenenler, yaşadıkları sitenin son durumunu sosyal medya hesabından paylaştı.
"BU DERE BİZİM EVE DOLAR MI?" DİYEREK YAŞADIĞI KORKUYU PAYLAŞTI
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Berfu Yenenler'in yaşadığı Kemerburgaz'da da hayatı olumsuz etkiledi. Bölgede ağaçların devrildiğini ve sokakların sular altında kaldığını belirten Yenenler, yaşadığı tedirginliği sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
"Bu dere bizim eve dolar mı?" diye endişesini dile getiren Yenenler, daha sonra evinin önündeki son durumu gözler önüne serdi. Evinin önünü sel sularının kapladığını gösteren fenomen isim, bahçesinin ve yaşadığı sitenin son halini de peş peşe yaptığı paylaşımlarla takipçilerine aktardı. Sitedeki araçların neredeyse suya gömüldüğü anlar dikkat çekti.
ESER YENENLER EVE GÜÇLÜKLE ULAŞTI
Sağanağın günlük yaşamını da etkilediğini belirten Berfu Yenenler, ertesi gün gerçekleştireceği çekimlerin iptal olduğunu duyurdu. Eşi Eser Yenenler'in ise yollarda olduğunu belirten Yenenler, yaşadıkları bölgedeki durum nedeniyle endişeli anlar yaşadı.
Daha sonra yeni bir paylaşım yapan Berfu Yenenler, eşinin eve ulaşabildiğini belirterek rahat bir nefes aldı. Yenenler, "Eser bir şekilde eve ulaştı, şükür ki dere taşmadı ama kapımızın önüne kadar göl taştığı için geldi" ifadelerini kullandı.