Haberler Magazin Berfu Yenenler de sağanak mağduru! Lüks evinin önü göle döndü Berfu Yenenler de sağanak mağduru! Lüks evinin önü göle döndü İstanbul’da etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Ev ve iş yerlerini su basarken yollar, alt geçitler ve tüneller göle döndü. Oyuncu Berfu Yenenler de evinden çıkamadı; evinin önünün sular altında kaldığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. HABER MERKEZİ









İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Berfu ve Eser Yenenler çiftinin yaşadığı Kemerburgaz'da da hayatı olumsuz etkiledi. Ağaçların devrildiği, sokakların sular altında kaldığı bölgede mahsur kalan Berfu Yenenler, yaşadıkları sitenin son durumunu sosyal medya hesabından paylaştı.

"BU DERE BİZİM EVE DOLAR MI?" DİYEREK YAŞADIĞI KORKUYU PAYLAŞTI İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Berfu Yenenler'in yaşadığı Kemerburgaz'da da hayatı olumsuz etkiledi. Bölgede ağaçların devrildiğini ve sokakların sular altında kaldığını belirten Yenenler, yaşadığı tedirginliği sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.