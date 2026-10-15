İstanbul sular altında kaldı! Elvin Levinler'in paylaşımı olay oldu: “Arabada mahsur kalmışızdır...'

TEPKİLERİN ARDINDAN PAYLAŞIMINI SİLDİ

Gelen tepkilerin ardından söz konusu paylaşımını silen Elvin Levinler, daha sonra yeni bir açıklama yaptı. Levinler, "Bugün İstanbul için çok zor bir gün. Umarım başka acı haberler almayız ve herkes sağ salim evine ve sevdiklerine kavuşur. Hepimize sabır diliyorum." ifadelerini kullandı. Ancak fenomenin bu açıklaması da tartışmaların önüne geçemedi. Levinler, sosyal medyada eleştirilmeye devam etti.