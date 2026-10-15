İstanbul sular altında kaldı! Elvin Levinler'in paylaşımı olay oldu: “Arabada mahsur kalmışızdır...'

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, birçok ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Caddeler, sokaklar, alt geçitler ve tüneller suyla dolarken araçlar yollarda mahsur kaldı. Yağışın sele dönüştüğü anlarda trafikte kalan isimlerden biri de sosyal medya fenomeni Elvin Levinler oldu. Levinler'in yaptığı paylaşım ise sosyal medyada tepkilere neden oldu.
İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağış, bazı bölgelerde sele dönüştü. Su baskınları nedeniyle çok sayıda cadde ve sokak göle dönerken alt geçitler ve tüneller de suyla doldu. Araçların ilerlemekte güçlük çektiği kentte bazı sürücüler yollarda mahsur kaldı. Yağışın etkileri sürerken yaşananlar sosyal medyada da gündem oldu.
ELVİN LEVİNLER'İN PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ
Sağanak nedeniyle trafikte mahsur kalan Elvin Levinler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. İstanbul'da vatandaşların zor anlar yaşadığı sırada Levinler'in, "Arabada mahsur kalmışızdır. Burada kiminle vakit geçirmek isterdiniz?" notuyla yaptığı paylaşım, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Paylaşımın yaşanan olumsuzluklar karşısında duyarsız bulunduğu yönünde eleştiriler yapıldı.
TEPKİLERİN ARDINDAN PAYLAŞIMINI SİLDİ
Gelen tepkilerin ardından söz konusu paylaşımını silen Elvin Levinler, daha sonra yeni bir açıklama yaptı. Levinler, "Bugün İstanbul için çok zor bir gün. Umarım başka acı haberler almayız ve herkes sağ salim evine ve sevdiklerine kavuşur. Hepimize sabır diliyorum." ifadelerini kullandı. Ancak fenomenin bu açıklaması da tartışmaların önüne geçemedi. Levinler, sosyal medyada eleştirilmeye devam etti.