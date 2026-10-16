Tatlıses ailesinin evini de su bastı! Yasemin Şefkatli'den açıklama geldi

İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağış, su baskınlarını da beraberinde getirdi. Bazı ünlü isimlerin evleri sular altında kalırken, Yasemin Şefkatli de yağış nedeniyle yaşadığı mağduriyeti takipçileriyle paylaştı.
İSTANBUL'DA SAĞANAK HAYATI FELÇ ETTİ
İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Birçok noktada taşkınlar yaşanırken, göle dönen yollarda araçlar suya gömüldü, bazı vatandaşlar ise mahsur kaldı. Su baskınlarından ünlü isimler de etkilendi.
YASEMİN ŞEFKATLİ'DEN YAŞADIĞI ZOR ANLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA
İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği ve ikiz çocukları bulunan Yasemin Şefkatli, sağanak nedeniyle yaşadığı sıkıntıları sosyal medya hesabından paylaştı. Eve gitmek için ofisten çıktığını ancak üç saat boyunca aynı yerde beklediğini belirten Şefkatli, daha sonra ofise geri dönerek geceyi orada geçireceğini açıkladı.
Şefkatli, paylaşımında "Ofisten çıktım eve gitmek için, 3 saat aynı yerde bekledim ve ofise geri döndüm. Burada kalacağım gece. Allah'ım sen sokaktaki insanlara, hayvanlara yardım et" ifadelerini kullandı.
Evinin de yağıştan etkilendiğini duyuran Şefkatli, en alt katı su bastığını belirterek, "Evimizin en alt katını su bastı. Sesim ondan çıkmıyor, bugüne şükür" sözleriyle yaşadığı mağduriyeti dile getirdi.