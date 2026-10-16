Tatlıses ailesinin evini de su bastı! Yasemin Şefkatli'den açıklama geldi

Şefkatli, paylaşımında "Ofisten çıktım eve gitmek için, 3 saat aynı yerde bekledim ve ofise geri döndüm. Burada kalacağım gece. Allah'ım sen sokaktaki insanlara, hayvanlara yardım et" ifadelerini kullandı.

Evinin de yağıştan etkilendiğini duyuran Şefkatli, en alt katı su bastığını belirterek, "Evimizin en alt katını su bastı. Sesim ondan çıkmıyor, bugüne şükür" sözleriyle yaşadığı mağduriyeti dile getirdi.