  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Magazin Aşkları kısa sürdü: Klip çektiler sonra ayrıldılar: Melisa Döngel ve Murda aşkında son durum...

Aşkları kısa sürdü: Klip çektiler sonra ayrıldılar: Melisa Döngel ve Murda aşkında son durum...

Ünlü oyuncu Melisa Döngel ile rapçi Murda’nın aşkı kısa sürdü. Birlikte klip çeken ve ilişkileriyle gündeme gelen ikilinin ayrıldığı öğrenildi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Melisa Döngel ile rapçi Murda'nın aşkında beklenmedik son! Bir süredir birliktelikleriyle konuşulan ve birlikte klip de çeken ünlü ikilinin yollarını ayırdığı öğrenildi.

MELİSA DÖNGEL İLE MURDA AŞK YAŞAMAYA BAŞLAMIŞTI

Güzel oyuncu Melisa Döngel, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Bir süredir yalnız olan Döngel, gönlünü rapçi Murda'ya kaptırmıştı. İkilinin birlikteliği magazin dünyasında büyük ilgi görürken, birlikte klip çekmeleri de dikkat çekmişti.

ÜNLÜ ÇİFTİN MUTLULUĞU KISA SÜRDÜ

Aşklarıyla konuşulan Melisa Döngel ve Murda'dan üzücü haber geldi. Birlikte oldukları dönemde hayranlarının ilgisini çeken ünlü çiftin ayrıldığı öğrenildi. İkilinin yollarını ayırması magazin gündeminde yankı uyandırdı.

AYRILIK NEDNEİ BELLİ OLDU

Ancak ikilinin aşkı kısa sürdü. Melisa Döngel ile Murda'nın yaşadıkları uyumsuzluk nedeniyle yollarını ayırdığı ve ilişkilerini noktaladığı ortaya çıktı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA