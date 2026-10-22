Aşkları kısa sürdü: Klip çektiler sonra ayrıldılar: Melisa Döngel ve Murda aşkında son durum...

Melisa Döngel ile rapçi Murda'nın aşkında beklenmedik son! Bir süredir birliktelikleriyle konuşulan ve birlikte klip de çeken ünlü ikilinin yollarını ayırdığı öğrenildi.
MELİSA DÖNGEL İLE MURDA AŞK YAŞAMAYA BAŞLAMIŞTI
Güzel oyuncu Melisa Döngel, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Bir süredir yalnız olan Döngel, gönlünü rapçi Murda'ya kaptırmıştı. İkilinin birlikteliği magazin dünyasında büyük ilgi görürken, birlikte klip çekmeleri de dikkat çekmişti.
ÜNLÜ ÇİFTİN MUTLULUĞU KISA SÜRDÜ
Aşklarıyla konuşulan Melisa Döngel ve Murda'dan üzücü haber geldi. Birlikte oldukları dönemde hayranlarının ilgisini çeken ünlü çiftin ayrıldığı öğrenildi. İkilinin yollarını ayırması magazin gündeminde yankı uyandırdı.
AYRILIK NEDNEİ BELLİ OLDU
Ancak ikilinin aşkı kısa sürdü. Melisa Döngel ile Murda'nın yaşadıkları uyumsuzluk nedeniyle yollarını ayırdığı ve ilişkilerini noktaladığı ortaya çıktı.