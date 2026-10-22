Podyum'da 50 milyon dolarlık servet! Kylie Jenner taşıdı: Pırlanta zırh Türkiye'ye mi geliyor?

Dünyaca ünlü iç giyim devi Victoria's Secret, moda dünyasında çığır açan 2026 podyum gösterisinde efsanevi geleneğini geri getirdi. 2018 yılından bu yana sergilenmeyen ikonik "Fantasy Bra", 50 milyon dolarlık rekor değeriyle geceye damga vururken; tasarımın gizemli bir Türk iş insanı tarafından satın alındığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.
PODYUMDA 50 MİLYON DOLARLIK SERVET
6 yıllık aranın ardından yeniden podyuma çıkan Fantasy Bra'yı, 29 yaşındaki ünlü model ve girişimci Kylie Jenner tanıttı. Transparan mini eteği, şeffaf topuklu ayakkabıları ve bembeyaz tüylü kanatlarıyla podyumu büyüleyen Jenner, göğsünde taşıdığı 50 milyon dolarlık servetle gecenin tartışmasız tek yıldızı oldu.
1,8 KİLOGRAMLIK MÜCEVHER MÜHENDİSLİĞİ: 4 BİN 410 ELMAS
Victoria's Secret'ın lüks mücevher devi Jacob & Co. iş birliğiyle hayata geçirdiği tasarım, teknik detaylarıyla da parmak ısırtıyor:
Nadide Elmas: Tasarımın merkezinde 75,54 karatlık canlı sarı renkli dev bir elmas yer alıyor.
4 Bin 410 Taş: Ana taşın etrafı 4 bin 410 adet doğal elmasla bezelmiş durumda.
Bin Saatlik Mesai: 15 usta zanaatkarın 1.000 saati aşkın el işçiliğiyle tamamlanan tasarımın ağırlığı tam 1,8 kilogram.
Completely altından ve elmaslardan oluşan bu eser, 50 milyon dolarlık fiyat etiketiyle podyum tarihinin en pahalı iç giyim parçası olarak kayıtlara geçti.
KULİSLERİ HAREKETE GEÇİREN İDDİA: TÜRK İŞ İNSANI EŞİNE Mİ ALDI?
Defilenin hemen ardından magazin kulisleri çalkalanmaya başladı. Konuşulan iddialara göre, servet değerindeki bu tasarıma bir Türk iş insanı talip oldu. İsmi gizli tutulan Türk iş insanının, 50 milyon dolarlık bu tarihi mücevheri eşine hediye etmek üzere satın aldığı öne sürüldü.
Resmi kanallardan henüz bir doğrulama gelmezken, milyarlık bu özel parçanın Türkiye'ye getirilip getirilmeyeceği merak konusu oldu.
BOZULMAYAN TEK MODEL: NEW YORK'TA SATIŞA ÇIKIYOR
Page Six Style'ın haberine göre, geçmiş yıllardaki Fantasy Bra tasarımları defilenin ardından sökülerek parçalarına ayrılır ve farklı takılarda kullanılırdı. Ancak bu yılki modelin bütünlüğü tamamen korunacak. Tasarım, Jacob & Co.'nun New York'taki prestijli butiğinde özel alıcılar için sergilenerek satışa sunulacak.
GISELE BUNDCHEN'IN REKORUNU EKARTE ETTİ
Victoria's Secret'ın 1996'da Claudia Schiffer ile başlattığı Fantasy Bra serisinde bugüne kadar en pahalı parça, 2000 yılında Gisele Bündchen'in taşıdığı 15 milyon dolarlık "Red Hot Fantasy Bra" modeliydi. Kylie Jenner'ın sergilediği yeni model ise bu rekoru üç katından fazla bir farkla geride bırakarak şimdiden moda tarihinin zirvesine oturdu.