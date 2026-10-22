Podyum'da 50 milyon dolarlık servet! Kylie Jenner taşıdı: Pırlanta zırh Türkiye'ye mi geliyor?

KULİSLERİ HAREKETE GEÇİREN İDDİA: TÜRK İŞ İNSANI EŞİNE Mİ ALDI? Defilenin hemen ardından magazin kulisleri çalkalanmaya başladı. Konuşulan iddialara göre, servet değerindeki bu tasarıma bir Türk iş insanı talip oldu. İsmi gizli tutulan Türk iş insanının, 50 milyon dolarlık bu tarihi mücevheri eşine hediye etmek üzere satın aldığı öne sürüldü. Resmi kanallardan henüz bir doğrulama gelmezken, milyarlık bu özel parçanın Türkiye'ye getirilip getirilmeyeceği merak konusu oldu.

BOZULMAYAN TEK MODEL: NEW YORK'TA SATIŞA ÇIKIYOR

Page Six Style'ın haberine göre, geçmiş yıllardaki Fantasy Bra tasarımları defilenin ardından sökülerek parçalarına ayrılır ve farklı takılarda kullanılırdı. Ancak bu yılki modelin bütünlüğü tamamen korunacak. Tasarım, Jacob & Co.'nun New York'taki prestijli butiğinde özel alıcılar için sergilenerek satışa sunulacak.



GISELE BUNDCHEN'IN REKORUNU EKARTE ETTİ

Victoria's Secret'ın 1996'da Claudia Schiffer ile başlattığı Fantasy Bra serisinde bugüne kadar en pahalı parça, 2000 yılında Gisele Bündchen'in taşıdığı 15 milyon dolarlık "Red Hot Fantasy Bra" modeliydi. Kylie Jenner'ın sergilediği yeni model ise bu rekoru üç katından fazla bir farkla geride bırakarak şimdiden moda tarihinin zirvesine oturdu.