Cezaevinden sonra İstanbul geceleri: Aleyna Kalaycıoğlu ilk kez görüntülendi

İstanbul Ümraniye'de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin davada beraat eden Aleyna Kalaycıoğlu, cezaevinden tahliye edilmesinin ardından ilk kez görüntülendi. Mahkemenin müebbet hapis cezasına çarptırdığı Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da yargılandığı davada beraat eden Kalaycıoğlu'nun son görüntüleri dikkat çekti.
ATAŞEHİR'DEKİ BİR MEKANDA ORTAYA ÇIKTI
İstanbul Ümraniye'de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin davada beraat eden Aleyna Kalaycıoğlu, cezaevinden tahliye edilmesinin ardından ilk kez görüntülendi.
Kalaycıoğlu, Ataşehir'deki bir mekanda aynı davada tanık olarak dinlenen müzisyen Bertin Yıldız ile birlikte vakit geçirdi.
MEKANDAN AYRI AYRI AYRILDILAR
Aleyna Kalaycıoğlu ve Bertin Yıldız, bulundukları mekândan ayrı ayrı ayrıldı. Mekan çalışanlarının, Bertin Yıldız'ı görüntülemek isteyen gazetecileri engellemeye çalıştığı belirtildi.