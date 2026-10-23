Cezaevinden sonra İstanbul geceleri: Aleyna Kalaycıoğlu ilk kez görüntülendi

İstanbul Ümraniye'de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin davada beraat eden Aleyna Kalaycıoğlu, cezaevinden tahliye edilmesinin ardından ilk kez görüntülendi. Mahkemenin müebbet hapis cezasına çarptırdığı Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da yargılandığı davada beraat eden Kalaycıoğlu'nun son görüntüleri dikkat çekti.