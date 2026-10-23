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Haberler Magazin Cezaevinden sonra İstanbul geceleri: Aleyna Kalaycıoğlu ilk kez görüntülendi

Cezaevinden sonra İstanbul geceleri: Aleyna Kalaycıoğlu ilk kez görüntülendi

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında beraat eden Aleyna Kalaycıoğlu, tahliyesinin ardından davanın tanıklarından müzisyen Bertin Yıldız ile bir mekânda birlikte görüntülendi.

HABER MERKEZİ

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İstanbul Ümraniye'de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin davada beraat eden Aleyna Kalaycıoğlu, cezaevinden tahliye edilmesinin ardından ilk kez görüntülendi. Mahkemenin müebbet hapis cezasına çarptırdığı Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da yargılandığı davada beraat eden Kalaycıoğlu'nun son görüntüleri dikkat çekti.

ATAŞEHİR'DEKİ BİR MEKANDA ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Ümraniye'de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin davada beraat eden Aleyna Kalaycıoğlu, cezaevinden tahliye edilmesinin ardından ilk kez görüntülendi.

Kalaycıoğlu, Ataşehir'deki bir mekanda aynı davada tanık olarak dinlenen müzisyen Bertin Yıldız ile birlikte vakit geçirdi.

MEKANDAN AYRI AYRI AYRILDILAR

Aleyna Kalaycıoğlu ve Bertin Yıldız, bulundukları mekândan ayrı ayrı ayrıldı. Mekan çalışanlarının, Bertin Yıldız'ı görüntülemek isteyen gazetecileri engellemeye çalıştığı belirtildi.

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