Hande Erçel’in güzelliği sınırları aştı! Kendall Jenner’ın eski sevgilisinden sürpriz beğeni

SOSYAL MEDYADA "YENİ BİR AŞK MI?" YORUMLARI

Devin Booker'ın Hande Erçel'e yönelik bu sosyal medya etkileşimi, hayranlar arasında çeşitli yorumların yapılmasına neden oldu. İkilinin arasında bir yakınlaşma olup olmadığı merak edilirken, söz konusu beğeninin yeni bir ilişkinin işareti olup olmadığı henüz bilinmiyor. Şimdilik yalnızca bir sosyal medya etkileşiminden ibaret olan bu gelişme, magazin gündeminde konuşulmaya devam ediyor.