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Haberler Magazin Hande Erçel’in güzelliği sınırları aştı! Kendall Jenner’ın eski sevgilisinden sürpriz beğeni

Hande Erçel’in güzelliği sınırları aştı! Kendall Jenner’ın eski sevgilisinden sürpriz beğeni

Dünyaca ünlü NBA yıldızı Devin Booker’ın Hande Erçel’in sosyal medya paylaşımını beğenmesi magazin gündemine bomba gibi düştü. Kendall Jenner’ın eski sevgilisinden gelen bu hamle, sosyal medyada “Yeni bir aşk mı doğuyor?” yorumlarını beraberinde getirdi.

SABAH

Giriş Tarihi:

Hande Erçel'in sosyal medya paylaşımına NBA yıldızı Devin Booker'dan gelen beğeni, magazin kulislerini hareketlendirdi. Bir dönem Kendall Jenner ile yaşadığı aşkla gündeme gelen ünlü basketbolcunun bu hamlesi, ikili arasında yeni bir yakınlaşma olup olmadığı sorusunu akıllara getirdi.

HANDE ERÇEL'E DEVİN BOOKER'DAN SÜRPRİZ BEĞENİ

Sosyal medyada attığı her adımla gündemden düşmeyen Hande Erçel, bu kez uluslararası bir etkileşimle dikkatleri üzerine çekti. NBA yıldızı Devin Booker'ın ünlü oyuncunun paylaşımını beğenmesi, magazin dünyasında büyük merak uyandırdı. Söz konusu etkileşim, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken akıllara "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusunu getirdi.

KENDALL JENNER İLE YAŞADIĞI AŞKLA HAFIZALARA KAZINMIŞTI

NBA'in yıldız isimlerinden Devin Booker, basketbol kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Dünyaca ünlü model Kendall Jenner ile yaşadığı ilişkiyle uzun süre magazin manşetlerini süsleyen Booker, birlikteliği boyunca kamuoyunun yakın takibindeydi. Çiftin ayrılığının ardından yıldız basketbolcunun özel hayatı yeniden merak konusu olurken, Hande Erçel'in paylaşımına gelen beğeni dikkatlerden kaçmadı.

SOSYAL MEDYADA "YENİ BİR AŞK MI?" YORUMLARI

Devin Booker'ın Hande Erçel'e yönelik bu sosyal medya etkileşimi, hayranlar arasında çeşitli yorumların yapılmasına neden oldu. İkilinin arasında bir yakınlaşma olup olmadığı merak edilirken, söz konusu beğeninin yeni bir ilişkinin işareti olup olmadığı henüz bilinmiyor. Şimdilik yalnızca bir sosyal medya etkileşiminden ibaret olan bu gelişme, magazin gündeminde konuşulmaya devam ediyor.

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