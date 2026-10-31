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Haberler Magazin Atakan Özyurt'un mutlu günü! İkinci bebeklerine kavuştular: Selen Özyurt o anları paylaştı

Atakan Özyurt'un mutlu günü! İkinci bebeklerine kavuştular: Selen Özyurt o anları paylaştı

Sosyal medya fenomeni Atakan Özyurt ve eşi Selen Özyurt, ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Bir erkek çocukları bulunan çift, dünyaya gelen kız bebekleriyle birlikte aile pozu vererek mutluluklarını takipçileriyle paylaştı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Atakan Özyurt ve eşi Selen Özyurt'un ailesine yeni bir üye katıldı! İkinci bebeklerini kucaklarına alan çift, kızları ve oğullarıyla objektif karşısına geçerek dört kişilik aile olmanın sevincini paylaştı.

KIZLARINI KUCAKLARINA ALDILAR

Sosyal medya fenomeni Atakan Özyurt ve eşi Selen Özyurt, bugün ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Kızlarını kucaklarına alan çift, oğullarıyla birlikte hastane odasında aile pozu verdi. O anları takipçileriyle paylaşan ikili, fotoğrafa "Ailemize hoş geldin gülüm" notunu düştü.

KIZLARININ ADI LATİFE VERA OLDU

Ünlü çift, dünyaya gelen kızlarına uzun yıllardır hayalini kurdukları 'Latife Vera' ismini verdi. Dört kişilik aile olarak ilk pozlarını paylaşan Özyurt çiftinin gönderisi, kısa sürede çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı aldı.

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