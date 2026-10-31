Haberler Magazin Atakan Özyurt'un mutlu günü! İkinci bebeklerine kavuştular: Selen Özyurt o anları paylaştı Atakan Özyurt'un mutlu günü! İkinci bebeklerine kavuştular: Selen Özyurt o anları paylaştı Sosyal medya fenomeni Atakan Özyurt ve eşi Selen Özyurt, ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Bir erkek çocukları bulunan çift, dünyaya gelen kız bebekleriyle birlikte aile pozu vererek mutluluklarını takipçileriyle paylaştı. HABER MERKEZİ









Atakan Özyurt ve eşi Selen Özyurt'un ailesine yeni bir üye katıldı! İkinci bebeklerini kucaklarına alan çift, kızları ve oğullarıyla objektif karşısına geçerek dört kişilik aile olmanın sevincini paylaştı.

KIZLARINI KUCAKLARINA ALDILAR Sosyal medya fenomeni Atakan Özyurt ve eşi Selen Özyurt, bugün ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Kızlarını kucaklarına alan çift, oğullarıyla birlikte hastane odasında aile pozu verdi. O anları takipçileriyle paylaşan ikili, fotoğrafa "Ailemize hoş geldin gülüm" notunu düştü.