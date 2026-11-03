Aşk mı yaşıyorlar! Meltem Akçöl ve Semih Kılıçsoy'dan dikkat çeken detay

Özellikle her iki ismin de aynı siyah-kırmızı hırkayla görüntülenmesi, sosyal medyada aşk iddialarının konuşulmasına neden oldu. Bunun yanı sıra Meltem Akçöl'ün bilekliğinde yer alan harf de takipçiler tarafından çeşitli yorumlara konu edildi.

Söz konusu benzerlikler kısa sürede magazin gündeminde geniş yankı uyandırırken, iki isimden de iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Akçöl ve Kılıçsoy'un gerçekten bir ilişki yaşayıp yaşamadığı ise merak konusu olmaya devam ediyor.