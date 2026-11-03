Aşk mı yaşıyorlar! Meltem Akçöl ve Semih Kılıçsoy'dan dikkat çeken detay

Son dönemin yükselen oyuncularından Meltem Akçöl, bu kez oyunculuk kariyeriyle değil, özel hayatına ilişkin aşk iddiasıyla gündeme geldi. Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy ile adı anılan güzel oyuncu hakkında ortaya atılan söylentiler, sosyal medyada dikkat çeken benzerliklerin ardından merak uyandırdı.
İkilinin aynı hırkayı giymesi ve Akçöl'ün bilekliğindeki harf detayı, aşk iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Peki, Meltem Akçöl ile Semih Kılıçsoy sevgili mi? İşte magazin gündemine damga vuran iddianın ayrıntıları...
MELTEM AKÇÖL VE SEMİH KILIÇSOY ARASINDA AŞK İDDİASI!
Gossippasta adlı magazin sayfasının gündeme taşıdığı iddiaya göre Meltem Akçöl ile Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy arasında bir yakınlaşma yaşanıyor. İkilinin sosyal medya paylaşımlarındaki bazı ayrıntılar, takipçilerin dikkatinden kaçmadı.
Özellikle her iki ismin de aynı siyah-kırmızı hırkayla görüntülenmesi, sosyal medyada aşk iddialarının konuşulmasına neden oldu. Bunun yanı sıra Meltem Akçöl'ün bilekliğinde yer alan harf de takipçiler tarafından çeşitli yorumlara konu edildi.
Söz konusu benzerlikler kısa sürede magazin gündeminde geniş yankı uyandırırken, iki isimden de iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Akçöl ve Kılıçsoy'un gerçekten bir ilişki yaşayıp yaşamadığı ise merak konusu olmaya devam ediyor.
MELTEM AKÇÖL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Semih Kılıçsoy ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Meltem Akçöl'ün hayatı ve kariyeri de merak edilmeye başlandı. İstanbul'da dünyaya gelen genç oyuncu, ekranlardaki performansı ve sosyal medya paylaşımlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Oyunculuk kariyerindeki yükselişiyle dikkat çeken Akçöl, yer aldığı projelerle adından söz ettirmeyi başardı. Güzelliği ve ekran enerjisiyle de beğeni toplayan oyuncu, sosyal medyada da aktif isimler arasında yer alıyor.