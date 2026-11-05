Şampiyonlar Ligi zaferini Etiler'de kutladılar! Galatasaraylı futbolcuların gece çıkışı

Galatasaraylı futbolcular, Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart karşısında alınan 2-0'lık zaferi Etiler'deki gece kulübünde kutladı. Son dönemde art arda düzenlenen baskınlar ve sahiplerinin tutuklanmasıyla gündeme gelen mekanın kutlama adresi olması dikkat çekti.
FUTBOLCULAR MEKANDAN GİZLENEREK AYRILDI
Galatasaraylı futbolcular, kutlamanın ardından mekandan dikkat çekici şekilde ayrıldı. Oyuncuların büyük bölümü mekanın arka kapısını kullanırken, Barış Alper Yılmaz farklı bir araca binerek kulüpten uzaklaştı.
Lemina kazağını başına çekerek yüzünü gizlemeye çalışırken, Torreira ise şemsiyelerin arkasına saklanarak mekandan ayrıldı.