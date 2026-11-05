  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Magazin Şampiyonlar Ligi zaferini Etiler'de kutladılar! Galatasaraylı futbolcuların gece çıkışı

Şampiyonlar Ligi zaferini Etiler'de kutladılar! Galatasaraylı futbolcuların gece çıkışı

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Stuttgart’ı 2-0 mağlup ederek elde ettiği tarihi galibiyetin ardından futbolcuların kutlama adresi Etiler’deki gece kulübü oldu. Son dönemde peş peşe baskınlarla gündeme gelen ve sahipleri tutuklu bulunan mekandaki kutlama dikkat çekti.

SABAH

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Galatasaraylı futbolcular, Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart karşısında alınan 2-0'lık zaferi Etiler'deki gece kulübünde kutladı. Son dönemde art arda düzenlenen baskınlar ve sahiplerinin tutuklanmasıyla gündeme gelen mekanın kutlama adresi olması dikkat çekti.

FUTBOLCULAR MEKANDAN GİZLENEREK AYRILDI

Galatasaraylı futbolcular, kutlamanın ardından mekandan dikkat çekici şekilde ayrıldı. Oyuncuların büyük bölümü mekanın arka kapısını kullanırken, Barış Alper Yılmaz farklı bir araca binerek kulüpten uzaklaştı.

Lemina kazağını başına çekerek yüzünü gizlemeye çalışırken, Torreira ise şemsiyelerin arkasına saklanarak mekandan ayrıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA