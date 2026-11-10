Gamze Erçel'den akılalmaz isim oyunu! Kızının adını sızdıranı bulmak için bakın ne yaptı

CANER YILDIRIM'IN İTİRAFI GÜLDÜRDÜ

Gamze Erçel'in açıklaması sosyal medyada eğlenceli yorumlara neden olurken, eşi Caner Yıldırım'ın paylaşımı da dikkat çekti. Yıldırım, çevrelerindeki kişilerin Erçel'i arayarak kendilerine söylenen ismin doğru olup olmadığını sorduğunu anlattı.

Bir arkadaşlarına bebeğin ismini "Turuncu" olarak söylediklerini de itiraf eden Yıldırım, yaşananları kahkahalar eşliğinde paylaştı. Çiftin bebeğin ismini gizli tutmak için başvurduğu bu eğlenceli yöntem, takipçilerinin de ilgisini çekti.