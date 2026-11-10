Gamze Erçel'den akılalmaz isim oyunu! Kızının adını sızdıranı bulmak için bakın ne yaptı

Ünlü isim Gamze Erçel, henüz dünyaya gelmeyen kızının ismi konusunda izlediği ilginç yöntemle dikkatleri üzerine çekti. Bebeğine Elisa adını vereceği öne sürülen Erçel, yaptığı açıklamada yakın çevresini bile farklı isimler söylediğini belirterek gerçek tercihini gizli tuttuğunu açıkladı. Ünlü oyuncunun bu hamlesi merak konusu oldu.
GAMZE ERÇEL'DEN DOĞUM ÖNCESİ AİLE POZU
İkinci kez anne olmak için gün sayan Gamze Erçel, büyüyen karnıyla objektif karşısına geçtiği aile pozlarıyla sosyal medyada ilgi görmüştü. Eşi Caner Yıldırım ve ailesiyle verdiği samimi kareleri takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncunun mutluluğu fotoğraflarına yansımıştı.
Doğumuna sayılı günler kala yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Erçel, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum almıştı. Ünlü oyuncunun aile saadetini yansıtan kareleri, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.
HERKESE FARKLI İSİM SÖYLEDİ!
Daha önce bebeğine Elisa ismini vereceği yönündeki haberlerle gündeme gelen Gamze Erçel'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Kızının gerçek isminin basına nasıl sızdığını öğrenmek isteyen oyuncunun, yakın çevresine farklı isimler söylediği ortaya çıktı.
Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Erçel, "Bebeğin ismi 'Elisa' değil. Etrafımızdaki herkese farklı isimler söylemiştik. Şimdi notlarımdan kime hangi ismi söylediğimi teyit edip muhbiri bulma vakti" ifadelerini kullandı.
CANER YILDIRIM'IN İTİRAFI GÜLDÜRDÜ
Gamze Erçel'in açıklaması sosyal medyada eğlenceli yorumlara neden olurken, eşi Caner Yıldırım'ın paylaşımı da dikkat çekti. Yıldırım, çevrelerindeki kişilerin Erçel'i arayarak kendilerine söylenen ismin doğru olup olmadığını sorduğunu anlattı.
Bir arkadaşlarına bebeğin ismini "Turuncu" olarak söylediklerini de itiraf eden Yıldırım, yaşananları kahkahalar eşliğinde paylaştı. Çiftin bebeğin ismini gizli tutmak için başvurduğu bu eğlenceli yöntem, takipçilerinin de ilgisini çekti.