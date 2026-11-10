Tim Cook röportajı olay oldu! Buse Terim'i çileden çıkaran yorum! 'Fatih Terim'in kızı olmak dışında...'

"YIL OLDU 2026..."

"Dostum 16 yıldır içerik üretmek ve içerik üreticisi olmak gibi bir vasfım da var, belli ki senin bir haber olduğun. Yıl oldu 2026 hala buradan vurmak kalmadı ya...

Bu buluşma 'içerik üreticileriyle' gerçekleşti, Türkiye'de bunu yapan 4 kişiden biri olmak beni çok gururlandırdı. Gazetecilerle bir araya gelinen bir organizasyon yapılsaydı zaten ben yazmazdım."

Buse Terim bu cevabı ile babası Fatih Terim üzerinden kendisine yapılan eleştirilere de son noktayı koydu.