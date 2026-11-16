Haberler Magazin 'Bekar Gezelim' şarkısıyla hafızalara kazınmıştı! Grup Laçin'den kahreden haber: Ali Abacı hayatını kaybetti 'Bekar Gezelim' şarkısıyla hafızalara kazınmıştı! Grup Laçin'den kahreden haber: Ali Abacı hayatını kaybetti 90'lı yıllarda 'Bekar Gezelim' şarkısıyla geniş kitlelere ulaşan Grup Laçin'den sevenlerini üzen haber geldi. Grubun eski solisti ve bağlama sanatçısı Ali Abacı, 60 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının vefat haberini grup üyelerinden Teoman Dalcı duyururken, Abacı'nın ölümü müzik dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu. HABER MERKEZİ









Bir döneme damgasını vuran Grup Laçin'in eski solisti Ali Abacı yaşamını yitirdi. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenilen 60 yaşındaki sanatçının vefatı, başta müzik camiası olmak üzere memleketi Kayseri'de de büyük üzüntü yarattı.

Acı haberi, Grup Laçin üyelerinden müzisyen Teoman Dalcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Dalcı mesajında, "Usta müzisyen, usta yorumcu ve bir dönem Grup Laçin'in solistliğini yapan, acı tatlı pek çok anımızı paylaştığımız canımız kardeşimiz Ali Abacı'yı kaybettik" ifadelerini kullandı. Müzisyen, paylaşımını başsağlığı dilekleriyle tamamladı. 60 yaşında hayatını kaybeden Ali Abacı, 16 Kasım 2026 tarihinde Ankara'da son yolculuğuna uğurlanacak. Sanatçının ölüm nedenine ilişkin ise şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.