'Bekar Gezelim' şarkısıyla hafızalara kazınmıştı! Grup Laçin'den kahreden haber: Ali Abacı hayatını kaybetti

Bir döneme damgasını vuran Grup Laçin'in eski solisti Ali Abacı yaşamını yitirdi. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenilen 60 yaşındaki sanatçının vefatı, başta müzik camiası olmak üzere memleketi Kayseri'de de büyük üzüntü yarattı.
Acı haberi, Grup Laçin üyelerinden müzisyen Teoman Dalcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Dalcı mesajında, "Usta müzisyen, usta yorumcu ve bir dönem Grup Laçin'in solistliğini yapan, acı tatlı pek çok anımızı paylaştığımız canımız kardeşimiz Ali Abacı'yı kaybettik" ifadelerini kullandı. Müzisyen, paylaşımını başsağlığı dilekleriyle tamamladı.
60 yaşında hayatını kaybeden Ali Abacı, 16 Kasım 2026 tarihinde Ankara'da son yolculuğuna uğurlanacak. Sanatçının ölüm nedenine ilişkin ise şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.
ALİ ABACI KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDAYDI?
Aslen Kayseri'nin Sarız ilçesine bağlı Büyükörtülü Mahallesi'nden olan Ali Abacı, Türk halk müziğine uzun yıllar emek veren isimler arasında yer alıyordu.
Sanat hayatına 1985 yılında TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Korosu sınavlarını kazanarak başlayan Abacı, ilk olarak korist olarak görev yaptı. Daha sonra farklı korolarda enstrümanist olarak çalışmalarını sürdürdü.
Sanatçı, 2003-2014 yılları arasında Grup Laçin bünyesinde bağlama sanatçısı ve solist olarak görev aldı. Bunun yanı sıra Ankara Kulübü Türk Halk Müziği Korosu ve ODTÜ Türk Halk Müziği Korosu'nda şeflik yaptı. Halk eğitim kurumlarında usta öğretici olarak da çalışan Abacı, çok sayıda öğrencinin yetişmesine katkı sağladı.