Haberler Magazin Acun Ilıcalı 5. kez baba mı oluyor? Magazin gündemine bomba gibi düştü: Çağla Altunkaya hamile mi? Acun Ilıcalı 5. kez baba mı oluyor? Magazin gündemine bomba gibi düştü: Çağla Altunkaya hamile mi? 2024 yılında görkemli bir düğünle evlenen Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya hakkında ortaya atılan bebek iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Çiftten bir süredir haber alınamaması, sosyal medyada hamilelik söylentilerini beraberinde getirdi. SABAH









Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya cephesinde yaşanan gelişmeler magazin gündemine bomba gibi düştü. 2024 yılında görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren ünlü çiftin son dönemde gözlerden uzak kalması, dikkatleri üzerlerine çekti. Bir süredir birlikte görüntülenmeyen ikili hakkında ortaya atılan bebek iddiası ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Peki, Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya hakkında ortaya atılan bu iddianın perde arkasında ne var? İşte detaylar…

ACUN ILICALI 5. KEZ BABA MI OLUYOR? Acun Ilıcalı'nın 5. kez baba olacağı yönündeki iddialar son günlerde sosyal medyada yayılmaya başladı. 27 yaşındaki eşi Çağla Altunkaya'nın bebek beklediği öne sürülürken, çiftin bir süredir gözlerden uzak olması da bu söylentilerin yeniden konuşulmasına neden oldu.