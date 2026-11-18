Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya cephesinde yaşanan gelişmeler magazin gündemine bomba gibi düştü. 2024 yılında görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren ünlü çiftin son dönemde gözlerden uzak kalması, dikkatleri üzerlerine çekti. Bir süredir birlikte görüntülenmeyen ikili hakkında ortaya atılan bebek iddiası ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Peki, Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya hakkında ortaya atılan bu iddianın perde arkasında ne var? İşte detaylar…
ACUN ILICALI 5. KEZ BABA MI OLUYOR?
Acun Ilıcalı'nın 5. kez baba olacağı yönündeki iddialar son günlerde sosyal medyada yayılmaya başladı. 27 yaşındaki eşi Çağla Altunkaya'nın bebek beklediği öne sürülürken, çiftin bir süredir gözlerden uzak olması da bu söylentilerin yeniden konuşulmasına neden oldu.
Ilıcalı çiftinin bebek sahibi olmaya hazırlandığına ilişkin iddialar kısa sürede gündem olurken, konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın sessizliğini koruması, merakı daha da artırdı.
ÇAĞLA ALTUNKAYA HAKKINDAKİ HAMİLELİK İDDİALARI YENİDEN GÜNDEMDE
Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya, 2024 yılında düzenlenen görkemli düğün töreniyle hayatlarını birleştirmişti. Evliliklerinin ardından çiftin aile hayatı da magazin takipçilerinin ilgi odağı oldu. Çağla Altunkaya'nın hamile olduğuna yönelik söylentiler aslında ilk kez gündeme gelmiyor.
2024 ve 2025 yıllarında da benzer iddialar ortaya atılmış, ancak çift tarafından bu söylentileri doğrulayan bir açıklama gelmemişti. 2026 yılında yeniden gündeme taşınan bebek iddiasının gerçeği yansıtıp yansıtmadığı ise henüz bilinmiyor. Çiftten gelecek olası açıklama merakla bekleniyor.