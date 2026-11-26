Uzun yıllardır birlikte olan Derya Uluğ ve Asil Gök, ilişkilerinde yeni bir sayfa açtı. Yaklaşık 10 yıllık birlikteliklerinin ardından evlilik kararı alan çift, 25 Kasım'da İstanbul'da düzenlenen düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.
Geçtiğimiz ocak ayında Asil Gök'ün evlilik teklifinin ardından evlilik hazırlıklarına başlayan ikili, haziran ayında nişanlanmıştı. Düğün öncesinde kına gecesi düzenleyen çift, gelenekleri de yerine getirerek mutlu günlerine adım adım hazırlandı.
NİKAH ŞAHİTLERİ ARASINDA MESUT ÖZİL DE VARDI
Ünlü çiftin düğün töreni, tanınmış isimlerin katılımıyla dikkat çekti. Nikâh şahitliğini eski futbolcu Mesut Özil, yapımcı Polat Yağcı ve Samsun Demir üstlendi.
Düğüne Bengü, Demet Akalın, Serdar Ortaç, Murat Dalkılıç, İdo Tatlıses, Yasemin Tatlıses, Okan Kurt, Cenk Tosun, Reynmen ve eşi Emire Cansu Kurtaran, Hande Doğandemir, Müjde Uzman ve Ersay Üner gibi çok sayıda ünlü isim katıldı.
DÜĞÜNDEN İLK KARELER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI
Çiftin heyecanla beklenen düğününden ilk görüntüler davetlilerin sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı. Derya Uluğ'un gelinliği, Asil Gök'ün damatlığı ve çiftin mutluluk dolu anları takipçilerinden büyük ilgi gördü.
Yaklaşık 10 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandıran Derya Uluğ ve Asil Gök'ün düğün kareleri, sosyal medyada tebrik mesajlarıyla karşılandı. Ünlü çiftin mutluluğu hayranları tarafından da paylaşıldı.