Uzun yıllardır birlikte olan Derya Uluğ ve Asil Gök, ilişkilerinde yeni bir sayfa açtı. Yaklaşık 10 yıllık birlikteliklerinin ardından evlilik kararı alan çift, 25 Kasım'da İstanbul'da düzenlenen düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.