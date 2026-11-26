'UYUŞTURUCU MADDE VEYA İLAÇ KULLANMAM'

Burcu Özberk, savcılıkta verdiği ifadesinde, "Ben oyuncu olarak çalışmaktayım. Dün Kayseri Havalimanı'ndan saat 21.20 uçağıyla İstanbul Havalimanı'na 23.00 sularında geldim. Burada hakkımda gözaltı kararı bulunduğunu polis memurları bana söyledi ve gözaltına alınarak Adli Tıp Kurumu'na, sonrasında ise Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildim. Uçakta yanımda bulunan bir adet valizim ile cep telefonum polisler tarafından alındı. Sonrasında ise adliyeye sevkim yapıldı. Genelde yoğun olarak dizi çekimleri olur. Onun için işten eve, evden işe olarak çalışırım. Bu nedenle geceleri genelde dışarı çıkmam. Dolayısıyla uyuşturucu içilen ortamlarda da bulunmadım, bulunmam da. Ben uyuşturucu madde veya yeşil reçeteli herhangi bir madde kullanmam. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ayrıca cep telefonumun şifresini verdiğim için bir an önce incelenerek tarafıma iade edilmesini istiyorum. Cep telefonumda işimle ilgili senaryolar mevcuttur. Bu nedenle mümkünse özel bilirkişiye incelemesi yaptırılarak tarafıma teslim edilmesini talep ediyorum. Ayrıca işimle ilgili dokümanlar da telefonumdadır. Bunlara ihtiyacım vardır" dedi.