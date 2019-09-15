Evliliğin motoru aşk direksiyonu duygu

Toplumun temel taşı olan aile kurumunda aşkın ve mantığın bir arada dengeli bir şekilde bulunması gerektiğini belirten psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, duyguyla aşk arasında mutlaka bir ilişki olması gerektiğini söyledi.

Toplumun temel taşı olan aile kurumunda aşkın ve mantığın bir arada dengeli bir şekilde bulunması gerektiğini belirten psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, duyguyla aşk arasında mutlaka bir ilişki olması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Bir otomobil düşünün. Bu otomobilin motoru ve direksiyonu var. Direksiyon nereye gideceğini yönlendirir, motor da enerji verir. Motor aşktır. Direksiyon da duygudur. İkisinin muhakkak birbirini tamamlaması gerekiyor" uyarısında bulundu.

MANTIK DA OLMALI

Prof. Dr. Tarhan, toplumun temel taşı ailenin sağlıklı bir şekilde işleyişinde eş seçiminin önemine işaret etti. Evlilikte ideal olan şeklin hem aşk hem de mantığın bir arada bulunduğu model olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Doğru olan ikisinin bir arada olduğu evliliklerdir. Hayatın gerçekleriyle karşılaşıldığı zaman aşk buharlaşıyor. Mantık evlilikleri ise ilk krizde dağılır. Krizleri yenmek için de duygu lazım" değerlendirmesini yaptı.