Lunapark’ta dolu dolu bir gün

İzmir Fuarı’ndaki Lunapark’ta 28 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek Free Eğlence Festivali’nde Aleyna Tilki, hayranları ile buluşacak. Tek biletle gün boyu tüm oyuncaklar kullanılabilecek

İzmir'de 45 yıldır hizmet veren eğlence merkezi Coşkun Lunapark'ta 28 Eylül Cumartesi gecesi Free Eğlence Festivali düzenlenecek. Festival kapsamında sevenleri ile buluşacak olan Aleyna Tilki 21.00'da sahneye çıkacak. Bir buçuk saat sahnede kalacak olan şarkıcı en sevilen şarkılarını İzmirli hayranları için seslendirecek. Organizasyon 11.00'da başlayıp gece 23.00'a kadar devam edecek. Organizasyon boyunca Lunapark'taki tüm oyuncaklar da ücretsiz olacak. Bu coşkuya katılmak isteyenler için tam bilet 75 TL, öğrenci bileti ise 50 TL'den satışa çıktı.



KIŞ SEZONUNA HAZIR



İzmir Fuarı'nın vazgeçilmez eğlence noktası olan ve İEF ziyaretçilerine adrenalin dolu saatler yaşatan Lunapark İzmir, hizmet anlayışında kabuk değiştirdi. 45 yıldır faaliyet gösteren ve Önder Coşkun yönetiminde her sene kendisini geliştiren Lunapark, büyük değişime gitti. Ailelerin ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği eğlence alanında, gelen kişilerin huzursuz olmaması ve gönlünce eğlenip, mutlu ayrılmasını sağlamak için önemli kararlar aldıklarını belirten Önder Coşkun, eğitimli kadrosuyla hizmete hazır olduklarını belirtti.



EĞİTİM SEMİNERLERİ



Coşkun, "Personelimizi çeşitli eğitim seminerleriyle sürekli yeniliyoruz. Çocukların kullandığı oyuncaklara da bayan çalışanlar aldık. Tüm oyuncaklardaki görevli personeli, üniversite eğitimi olan kişilerden seçmeye özen gösterdik" dedi. Günümüz şartlarında hizmet sektöründe olan tüm kurumların, iletişimine ve dış görünümüne dikkat eden personelle yoluna devam edebildiğini vurgulayan Coşkun, yaptıkları bu değişim sonrası pek çok kişiden olumlu yorumlar aldıklarını söyledi. Bu sene güvenlik konusunda da daha hassas davrandıklarını dile getiren Coşkun, 24 kamera ile alanın pek çok yerini gözlemlediklerini ve Lunaparka giriş kapılarındaki güvenlik görevlilerinin sayısını da artırdıklarını belirtti.

ERCAN AKGÜN