Eski radyoların profesörü

Mustafa Bektaş, bilinen namıyla 'Radyocu Mustafa!' Muğlalı radyo tamircisi. Kimilerine göre "Nostaljik Radyoların Profesörü"dür. Tam 52 yıldır, Muğla'nın tarihi mekanı Arasta'daki 7 metrekarelik dükkanında, 1940 ve öncesinde üretilmiş radyoları, pikapları tamir ediyor.

Mustafa Bektaş, bilinen namıyla 'Radyocu Mustafa!' Muğlalı radyo tamircisi. Kimilerine göre "Nostaljik Radyoların Profesörü"dür. Tam 52 yıldır, Muğla'nın tarihi mekanı Arasta'daki 7 metrekarelik dükkanında, 1940 ve öncesinde üretilmiş radyoları, pikapları tamir ediyor. Yöre halkı, Bülent Ecevit'in, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs'a çıkarma harekatı başlamış bulunuyor. Allah milletimize, bütün Kıbrıslılara ve insanlığa hayırlı etsin. Bu şekilde insanlığa ve barışa büyük hizmette bulunmuş olacağımıza inanıyoruz" şeklinde Barış Harekatı'nı onun tamir ettiği radyolardan öğrendi. Tamir ettiği en yeni cihaz ise teyp. Ondan sonra üretilen başta video olmak üzere diğer cihazlara elini sürmemiş, sürmeyecek de...