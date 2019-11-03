Hayalim Başkan’a yine şarkı söylemek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın iftar programında şarkı istediği İzmirli Pınar Süer’e o günden sonra hem büyük sahnelerden hem de dizi, film ve TV’lerden teklif yağdı. Ancak onun en büyük isteği Başkan Erdoğan’a yeniden istediği şarkıyı söylemek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gençlerle iftarda bir araya gelmişti. İftar sonrasında gençlerle söyleşi yapan Başkan Erdoğan, "Buraya gelmişken herhalde bir hava değişikliği yapmak lazım. Deniz havası mı alalım yoksa Pınar'ın havasını mı alalım? Pınar neredesin? Pınar'ın sesi çok güzel" diyerek Pınar Süer'den bir şarkı istemişti. Bunun üzerine Neşet Ertaş'ın Gönül Dağı türküsünü seslendiren Pınar Süer'in bu geceden sonra kısmeti açıldı. Başkan Erdoğan'ın arzusuyla seslendiği şarkıyı 10 milyona yakın kişinin seyrettiği öğrenildi. Ayrıca Süer'e, iki sinema teklifi de geldi. Yılbaşı gecesi sahne alması için başta Kıbrıs olmak üzere 5 yıldızlı lüks otellerden ve en elit mekanlardan teklif alan Pınar Süer, Yeni Asır'ın sorularını yanıtladı...



10 MİLYON DİNLEDİ



Başkan Erdoğan'ın gençlerle yaptığı söyleşinin bir bölümünde sizi çağırarak şarkı söyletmesinin ardından neler yaşandı?

P.S: Ben Karşıyakalıyım, Sayın Başkanımıza teşekkür ederim, zaten sosyal medyada oldukça iyi bir dinleyici kitlem vardı, ancak Neşet Ertaş'ın Gönül Dağı türküsü 10 milyonun üzerinde dinlenme rekoru kırdı. En büyük hayalim Sayın Başkanımız Erdoğan'a tekrar istediği bir türküyü okumak.



OYUNCULUK İÇİN ERKEN



Peki ilk albümde durum nedir?

P.S: O geceden sonra ilk 'single'ım 'Sancı' çıktı. Sosyal medyada patlama yapan eserlerimin ardından, gözbebeğim, ilk 'single'ım da büyük rekor ve başarılara imza atıyor. Çok kısa bir sürede 3 milyon duvarına dayandı. 5 milyon civarında dinlenme rakamına ulaşmak istiyorum.



Sinema filmi teklifi almışsınız?

P.S: Evet bir kaç dizi film ve bir İranlı senaristten sinema teklifi geldi. Bu çok güzel bir şey, ancak daha erken, daha çok yapacağımız iş var. Pınar Süer olarak benim için beyazperde erken. Bunun bilincindeyim.



ALBÜM ÇIKRMAK İSTİYORUM



Başka bir projeniz var mı?

P.S: Kıbrıs, Antalya ve Bodrum olmak üzere lüks oteller yılbaşı programlarında sahne vermek istiyorlar. Ama asıl önemli olan ismini vermeyeceğim bir televizyon kanalından program teklifi geldi. Ancak hiçbirini kabul etmiyorum. Benim en büyük projem önümüzdeki yıl bir plak şirketinden ilk albümümü çıkarmak. Bunun için de ufak tefek çalışmalara başladık.



En çok hangi şarkıların beğeni topluyor?

P.S: Birincisi tabii ki sayın Başkanımız Erdoğan'a seslenirdiğim rahmetli Neşat Ertaş'ın Gönül Dağı şarkısı, Vay, Aşk Laftan Anlamaz ki, Aykırı Yollarına, Gün Gelir, Bahça Duvarından Aştım, Bu Benim Öyküm, Sen Gel Diyorsun, Oy Beni Vurun Vurun, Yürüdüm, Vurulmuşam Bir Yara, Beni İyi Sanıyorlar, Tik Tok, Üzülmedinmi, Oflaya Oflaya ve Pamuk Şeker gibi daha bir çok şarkım büyük beğeni topluyor.



"AA PINAR DEĞİL Mİ? DEMELERİ HOŞUMA GİDİYOR"



Yolda insanlar sizi tanıyor mu?

P.S: Evet, evet bu çok güzel bir şey, yolda ailemle ve arkadaşlarımla yürürken, aa Pınar değil mi, o hani Başkan Erdoğan'a Neşet Ertaş'ın şarkısını söyleyen kız değil mi demeleri çok hoşuma gidiyor. Fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor. Bu genç bir sanatçı için ulaşılmaz çok güzel bir duygu, asla kırmadan istekleri yerine getirmeye çalışıyorum.

FATİH ŞENDİL