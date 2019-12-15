8 köşe kasketin son ustası

AYDIN'DA ahilik unvanı verilen 66 yaşındaki kasket ustası Nedim Samancı'nın ömrünün 50 yılı mesleğiyle geçti. Samancı, kentin kültürel simgelerinden "8 köşe kasket" imalatı yaparak unutulmaya yüz tutmuş mesleğini yaşatıyor.

AYDIN'DA ahilik unvanı verilen 66 yaşındaki kasket ustası Nedim Samancı'nın ömrünün 50 yılı mesleğiyle geçti. Samancı, kentin kültürel simgelerinden "8 köşe kasket" imalatı yaparak unutulmaya yüz tutmuş mesleğini yaşatıyor. Erkek giyiminin geçmişteki önemli simgelerinden 8 köşe kasketler, günümüzde daha çok kırsal bölgelerde yaşayanlar tarafından tercih ediliyor. Körüklü çizme, külot pantolonu ile birlikte Yörük kültürünün vazgeçilmezleri arasında bulunan köşeli kasketler, kültürel etkinliklerde yöresel kıyafet amaçlı kullanılıyor. Geleneksel 8 köşe kasketlere ilginin azalmasıyla unutulmaya yüz tutan mesleğin Aydın'daki son temsilcisi Nedim Samancı. Bankacılıktan emekli olduktan sonra baba mesleğine yönelen Samancı, kasketleri Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerine gönderiyor.

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