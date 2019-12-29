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Genç işadamlarından yeni yılın ilk bağışı

Genç işadamlarından yeni yılın ilk bağışı
Giriş Tarihi: 29.12.2019

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) 2019'u bitirmeye sayılı günler kala Küçük Kulüp'te yılbaşı balosu düzenledi. Yılbaşı partisine EGİAD Yönetim Kurulu başta olmak üzere İzmir cemiyet hayatının tanınmış isimleri katıldı. DJ Faruk Balkan'ın özel olarak hazırladığı swing, house music, 80'li yılların şarkılarından coverlarıyla renk kattığı gecede bir çekiliş düzenlendi. Renkli anlara sahne olan çekilişten elde edilen gelir Behçet Uz Çocuk Hastanesi'ne bağışlanacak.

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