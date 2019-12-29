Sararan tırnaklara limon ve karbonat

Farklı nedenlerden dolayı sararan tırnaklarınıza bir dilim limon sürebilir ya da 10-15 dakika limon suyunda bekletebilirsiniz. Daha sonra tırnaklarınızı fırçalayın, suyla yıkayın ve cildin kurumasını önlemek için nemlendirici bir krem uygulayın. Karbonat da en iyi doğal beyazlatıcılardan biridir. İlk adım, bir çorba kaşığı zeytinyağı, limon suyu ve karbonatı karıştırmaktır. Ardından, bu karışımı tırnaklarınza sürüp bir fırça ile fırçalayın ve en az 10 dakika bekletin. Sonra suyla temizleyin. Bir iyileşme görene kadar bu işlemi haftada iki kez tekrarlayın.