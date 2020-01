Cazın kadın ustaları

Caz müziğinde 20’nci yüzyıla damga vuran solistlerin arasında kadınların ayrı bir yeri var. Aykırılıklarını, isyanlarını ve insan hakları konusundaki savaşlarını tınılarına yansıtan tüm zamanların usta kadın vokalistlerini sizin için derledik.

DINAH WASHINGTON

1924'TE dünyaya gelen ve ne yazık ki 39 yaşında hayatını kaybeden ABD'li blues, R&B ve caz şarkıcı Dinah Washington, güçlü sesi ve romantik tarzıyla kendinden sonraki kuşaklara ilham vermiş bir vokalisttir. 'Let's do it', 'That's all there is to that', 'Smoke gets in your eyes', 'I'm in heaven tonight' gibi başarılı şarkılarıyla 20'nci yüzyıla damga vurdu.



ELLA FITZGERALD

YİRMİNCİ yüzyılın en önemli ABD'li caz vokallerinden biridir. Tonlamaları ve yorumunun kusursuzluğu, doğaçlamalarda bir enstrüman gibi kullanabildiği üç oktav aralığını aşan sesiyle anılır. 57 yılı aşan kariyerinde 13 Grammy Ödülü ile ABD başkanları Ronald Reagan ve George H. W. Bush tarafından ulusal sanat ve özgürlük madalyalarına layık görüldü.



ABBEY LINCOLN

PROFESYONEL olarak Abbey Lincoln olarak bilinen Anna Marie Wooldridge, Amerikalı caz vokalisti, söz yazarı ve aktristir. 1930 ve 2010 yılları arasında yaşayan Lincoln, aynı zamanda bir sivil haklar eylemcisiydi. Lincoln, sadece derinlemesine keçe standartlar sunarken, kendi materyallerini yazıp söyleyerek bir kariyer yaptı.



SARAH VAUGHAN

1990'DA 66 yaşındayken ölen ABD'li caz sanatçısı Sarah Lois Vaughan, '20. Yüzyılın Harikulade Seslerinden Biri' olarak nitelendirildi. 'Cazın Tanrıçası' olarak kabul edilen ve 1983'te 'Gershwin Live' albümüyle 'En İyi Kadın Caz Vokalisti' dalında Grammy ödülünü kazanan Vaughan, 1989 yılında NEA Jazz Masters Ödülü'ne de layık görüldü.



BILLIE HOLIDAY

GERÇEK adı Eleanora Fagan olan ABD'li şarkıcı, söz yazarı ve besteci Billie Holiday, gezgin bir müzisyen babanın kızıydı. Fakir bir çocukluk geçiren sanatçı 11 yaşında tecavüze uğrayarak hayatının travmasını yaşadı. Caz müziğiyle hayata isyanını dile getiren ve 44 yaşında sirozdan ölen Holiday, 'Summertime' gibi yorumlarıyla 20'nci yüzyıla damga vurdu.



PEGGY LEE

MÜZİK dünyasında Peggy Lee adıyla bilinen Norma Deloris Egstrom 2002'de öldüğünde 82 yaşındaydı. Amerikalı caz ve pop müzik şarkıcısı, söz yazarı, besteci ve oyuncu Peggy, 'Benny Goodman' grubunun caz vokalistliğiyle kariyerinde zirveye yükseldi. Film müzikleri ile şiir ve müziği birleştiren albümleri onu kendi döneminin yıldızı haline dönüştürdü.



CARMEN MCRAE

CARMEN Mercedes McRae, 1922 ve 1994 yılları arasında yaşamış bir Amerikan caz şarkıcısıydı. Çağının en etkili caz vokallerinden biri olarak kabul edilen McRae, güçlü ifadesi ve ironik yorumuyla hafızalara kazındı. Billie Holiday'den ilham alan ancak kendi tarzını oturtan sanatçı, altmışı aşkın albüm kaydetti ve dünya çapında performanslar sergiledi.



BLOSSOM DEARIE

2009'DA 85 yaşında ölen ABD'li caz şarkıcısı ve piyanist Blossom Dearie, minyon bir fiziğe ve kız gibi ince sese sahipti. Siyahilerin egemen olduğu caz dünyasında sevimli bir beyaz olarak kendini kabul ettirmesinin altında ruhu okşayan cilveli tarzı ve şarkılarındaki duygusallık yatıyordu. 'Always True To You In My Fashion' parçasıyla gönülleri fethetmişti.



NINA SIMONE

GERÇEK adı Eunice Kathleen Waymon olan, 1933 doğumlu Simone 70 yaşında öldü. Amerikalı şarkıcı, şarkı sözü yazarı, piyanist ve insan hakları savunucusu olan sanatçı, caz, blues, soul, R&B ve folk müzik türlerinde seslendirdiği şarkılarla unutulmaz bir kariyer elde etti. Grammy Hall of Fame Ödülü sahibi Simone ölene dek müzik yapmaktan vazgeçmedi.



BETTY CARTER

1998 yılında 69 yaşındayken ölen Amerikalı caz vokalisti Betty Carter; doğaçlama ve scatting yetenekleri sayesinde şarkılarını farklı melodik süslemelerle yorumlayarak kendine has bir kariyere sahip oldu. 1989 yılında, kendi kuşağını derinden etkileyen 'Look What I Got' şarkısıyla 'Grammy En İyi Kadın Caz Vokal Performansı' ödülünü kazandı.





BÜLENT GURLUK