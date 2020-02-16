Sıcak ve çıtır baklava sevenlerin yeni adresi

Sıcak sıcak şerbetlenen baklavanın anında tezgaha sunulduğu Şerbet Sıcak Baklava Menemen ve Gümüşpala'dan sonra Nergiz'de tatlı severlerle buluştu.

Kahve Diyarı Grubunun İcra Kurulu Başkanı İlknur Rodoplu, "Kaliteli ürünleri uygun fiyatla müşterilerimizle buluşturuyoruz. Dükkanda son pişimi yapılan baklava yeni şerbetlendiği için çıtır çıtır oluyor. Taze şerbetlenmiş baklavalarımızı sıcak tezgahlarımızda tutuyor ve günlük tüketiyoruz. Doğal şeker, özel üretilen sade yağ, kaliteli fıstık ve cevizden üretilen ürünlerimizi baklava sevenlerle buluşturuyoruz. Sloganımız "Tadı tam, Fiyatı noksan". Ayrıca sütlü tatlı, çikolata ve paketli unlu mamüllerle her tüketiciye hitap eden ürün çeşitliliğimiz var.Şerbet Sıcak Baklava markası ile gençlerin düşük yatırım bütçeleri ile iş sahibi olmalarını destekliyoruz" dedi.